ولاية أمريكية تسجل ارتفاعاً ضخماً بأعداد وفيات فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن حاكم نيوجيرسي الأمريكية، فيل ميرفي، عن تسجيل 379 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في الولايات خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع حاد وقياسي لهذه الحصيلة على أساس يومي.



وقال ميرفي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بارتفاع حصيلة الإصابات في الولاية بواقع 379 حالة بعد أن كان المعدل اليومي يبلغ في إحصائية أمس الاثنين 177، مشددا على أن الرقم الجديد يمثل أعلى زيادة لعدد المتوفين بالمرض في نيوجيرسي منذ بدء التفشي، وفق (روسيا اليوم).



وارتفعت الحصيلة العامة للوفيات المسجلة جراء الفيروس في الولاية بالتالي، حسب معلومات السلطات الصحية، إلى 4753، بعد أن كانت على مستوى مساء 4377 الاثنين.



كما ذكر ميرفي أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الولاية ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3643 حالة، بعد أن بلغ المعدل اليومي السابق 3528.



ووصلت حصيلة الإصابات بشكل عام إلى مستوى 92387 حالة مقارنة مع 88806 أمس الاثنين.



وأشار إلى ارتفاع معدل المرضى الجدد بعدوى "COVID-19" في المستشفيات من630 شخصا إلى 751 في حصيلة اليوم الماضي.



وأكد حاكم نيوشيرسي في هذا السياق أن المنحنى الوبائي شهد في الأيام الماضية "تسطيحا ملحوظا" لكنه تبين أن إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم اتخاذها غير كافية.



وتعتبر نيوجيرسي إحدة أكبر بؤر لجائفة فيروس كورونا في الولايات المتحدة وتعمل في أراضيها نظام منطقة الكارثة الكبرى.



وسبق أن أعلن حاكم نيوجيرسي "تباطؤ" وتيرة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في الولاية، لكنه حذر من قفزة في الإصابات الجديدة في حال إعادة فتح الاقتصاد.