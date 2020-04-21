ارتفاع ضحايا الهجوم المسلح في كندا إلى 23 قتيلا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أسفر الهجوم الذي نفذه مسلح كان يرتدي زي شرطي في مقاطعة نوفا سكوشا بشرقي كندا، عن مقتل 23 شخصا على الأقل.



وأكدت الشرطة مقتل ضابط في الهجوم وإصابة آخر بجروح خفيفة، وأن عدد الضحايا بلغ 23 قتيلا، بمن فيهم منفذ الهجوم، مضيفة أن الحادث لا يزال مصنفا غير "إرهابي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).