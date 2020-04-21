دولي

بريطانيا تبدأ الاختبار السريري للقاح كورونا "الواعد"

بريطانيا تبدأ الاختبار السريري للقاح كورونا "الواعد"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم الثلاثاء: "إن تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ستبدأ يوم الخميس، وسط آمال بأن يؤدي طرح المصل عما قريب إلى كبح الجائحة العالمية".

ويجري تطوير اللقاح من قبل علماء في جامعة أكسفورود، ويؤكد القائمون على المشروع الطبي أن نسبة النجاح واعدة جدا و قارب 80%، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأورد الوزير البريطاني، خلال الإيجاز الحكومي، أن السلطات ستقدم دعما من 20 مليون جنيه إسترليني إضافية لكل من التجربة الحالية في جامعة أوكسفورد، وتجربة أخرى في كلية لندن الإمبراطورية.

ويرتقب أن يبدأ مختبر أوكسفورد إنتاج هذا اللقاح قبل انتهاء مرحلة التجارب، والهدف من ذلك هو أن تكون ثمة مليون جرعة جاهزة قبل حلول سبتمبر.

ووصف الوزير البريطاني تطوير اللقاح بـ"العلم غير اليقيني"، قائلا إن الفريقين العلميين يحرزان تقدما سريعا، وسيحظيان بدعم غير مشروط.

وأكد أن بريطانيا ستستثمر في البنيات القادرة على إنتاج هذا اللقاح، حتى يجري توفيره في أسرع وقت إذا تكللت التجارب بالنجاح.

ونبه الوزير إلى أنه ما من شيء مؤكد حتى الآن، رغم التقدم الذي حققه العلماء في تطوير اللقاح ضد فيروس كورونا الذي ظهر في الصين ثم تحول إلى جائحة عالمية.

ويعرفُ هذا اللقاح في الوسط الطبي بـ" ChAdOx1 nCoV-19"، وتم تطويره من فيروس غير مؤذ من حيوان الشمبانزي، ثم جرى تعديله وراثيا حتى يحمل جزءًا من فيروس كورونا.

وأظهرت هذه التقنية، في وقت سابق، أنها تؤدي إلى تقوية المناعة بشكل ملحوظ في مواجهة أمراض أخرى.

وتم إبرام عقود مع ثلاث شركات بريطانية، فضلا عن شركات أخرى في الخارج، لأجل إنتاج اللقاح.

وقالت الباحثة في معهد جينر، سارة جيلبير، إن أكثر من 500 ألف شخص سيكونون قد خضعوا لاختبارات اللقاح بحلول منتصف أيار/ مايو المقبل.

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