هيئة الأسرى: حالة من التوتر في قسم رقم 25 بسجن النقب

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، أن حالة من التوتر تسود قسم رقم 25 بسجن النقب الصحراوي منذ ساعات المساء، وذلك عقب سقوط أحد الأسرى في الحمام بغرفة رقم 15 وفقدانه الوعي.



وقالت الهيئة، أنه وبعد سقوط الأسير على أرضية الحمام، قام الأسرى بإبلاغ الإدارة وحين دخل السجانون الى الغرفة قاموا بأخذ الأسير، عقب ذلك قام الأسرى بالطرق على الأبواب والتكبير داخل القسم، ولا زال الوضع متوترا.