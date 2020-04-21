خطة أمريكية لإنقاذ شركات النفط من الإفلاس

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت الإدارة الأمريكية، بإعداد خطة لتقديم مساعدة مالية لشركات النفط الأمريكية التي تواجه تخمة هائلة في الإمدادات وانخفاضا تاريخيا في أسعار الخام.



وفي تغريدة له على حسابه بـ(تويتر)، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لن نخذل قطاع النفط والغاز الأمريكي العظيم.. طلبت من وزير الطاقة ووزير الخزانة إعداد خطة تتيح الأموال لتأمين هذه الشركات والوظائف المهمة جدا لوقت طويل في المستقبل"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وتعطلت وسائل النقل والمصانع في كل أنحاء العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وانهار الطلب على مصادر الطاقة من دون أن يتراجع إنتاج الخام.



وهوى سعر برميل نفط غرب تكساس، الاثنين، في شكل غير مسبوق إلى نحو -38 دولارا وبات المستثمرون مستعدين للسداد للتخلص من عقودهم.



ويزيد هذا التدهور التاريخي في سعر برميل النفط الأمريكي من الضغوط على قطاع مضطرب أصلا، وخصوصا أن شبح الإفلاس يخيم على شركات أميركية عدة ترزح تحت ديون هائلة.