شؤون فلسطينية

معاريف: مداولات إسرائيلية لبلورة مقترح لصفقة تبادل أسرى مع حماس

معاريف: مداولات إسرائيلية لبلورة مقترح لصفقة تبادل أسرى مع حماس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن هناك مداولات على المستوى السياسيّ لبلورة مقترح لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأوضحت الصحيفة، أنه على رغم من ضروريّة المداولات، فإنّهم، عندنا بخلاف الرسائل التي تمرّرها حماس فإن الفجوة لا زالت كبيرة، ولا زلنا بعيدين عن اختراق في المباحثات".

وفي السياق، قالت القناة الإسرائيلية الـ 12، إن تشكيل حكومة واسعة في إسرائيل من تيارات سياسية مختلفة من المفترض أن يساهم في صفقة تبادل أسرى، وإنّ التقديرات في إسرائيل هي أن "نافذة الفرص" التي فتحت "لن تطول أكثر من أسابيع".

ونقلت فايس عن مسؤولين إسرائيليّين أنّ أيّة صفقة تبادل أسرى من المفترض أن تكون فوريّة بعد بلورتها وعلى مرحلة واحدة، بينما تنقل أن حماس تفضّل أن تكون الصفقة على مرحلتين.

ويوم الجمعة الماضي، كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أنّ كتائب القسام لديها 4 أسرى من جنود الاحتلال ومستعدة لمفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل أسرى، لافتا إلى تلقي حركته اتصالات من وسطاء حول مبادرتها.

وذكر هنية، في لقاء عبر قناة "التلفزيون العربي"، أن "رئيس الحركة في غزة، أعلن أننا مستعدون للذهاب إلى جولة مفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل أسرى".

وأضاف "بعض الأطراف والوسطاء (لم يحددهم) اتصلوا بالحركة، واستوضحوا حول الآفاق التي يمكن التحرك بشأنها، ونحن عرضنا ما يمكن أن يشكل مفتاحًا حقيقيًا لهذه المسألة"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع: "كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) لديها 4 أسرى من الجنود الإسرائيليين ونحن مستعدون لمفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل إذا كان هناك جدية كافية لذلك لدى قادة الاحتلال".

وعلى صعيد متصل، حذر هنية من أن "وباء كورونا يهدد حياة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية".

والخميس الماضي، قالت حركة "حماس" إنّ إسرائيل لم تتقدم بخطوات "فعلية وجادة"، تجاه المبادرة التي طرحها رئيس الحركة بقطاع غزة، يحيى السنوار بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى، مُشيرة إلى أن "الكرة ما تزال في ملعب" الاحتلال.

وذكر الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "الاحتلال لم يتقدم بخطوات فعلية وجادة، ولم يلتقط المبادرة حتى الآن"، وأضاف أن "نجاح أو فشل مبادرة السنوار مرهون بمدى جدية الاحتلال".

وكان السنوار قد أعلن في 2 نيسان/أبريل الجاري في لقاءٍ متلفز عن استعداد حماس لتقديم "مقابل جزئي" لإسرائيل، لتفرج عن معتقلين فلسطينيين. وفي السادس من ذات الشهر، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إجراء "حوار فوري عبر وسطاء حول الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة".

اقرأ/ي أيضًا | هنية: مستعدون للتفاوض لإجراء صفقة تبادل أسرى وتلقينا اتصالاتٍ من وسطاء

وتصر حماس على عدم إعطاء معلومات حول جنود الاحتلال، إلا بعد أن تفرج تل أبيب عن أسرى محررين أعادت اعتقالهم بعد أن أفرجت عنهم خلال صفقة تبادل أسرى جرت عام 2010.

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