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الصحة المصرية: ارتفاع حالات الشفاء وتسجيل إصابات جديدة بكورونا

الصحة المصرية: ارتفاع حالات الشفاء وتسجيل إصابات جديدة بكورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الثلاثاء، تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 14 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 870 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1181 حالة.

وأضاف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى يوم الثلاثاء بلغ 3490 حالة، من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبها، قالت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان جاري إعداد مستشفيات الصدر والحميات لتقديم كافة الخدمات لمصابى فيروس كورونا، بدءًا من التشخيص وحتى العزل والعلاج.

ووجهت زايد الشكر للعاملين بفرق الوبائيات والترصد لدورهم في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة وتحويلها إلى مستشفيات العزل.

يذكر أن مصر تفرض حظر تجول أثناء الليل منذ 24 آذار/مارس، ومددته السلطات حتى 23 نيسان/ أبريل.

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