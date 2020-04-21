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ذبح زوجته.. مسلح يقتل تسعة أشخاص في لبنان

ذبح زوجته.. مسلح يقتل تسعة أشخاص في لبنان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر أمني لبناني، اليوم الثلاثاء: "إن رجلا ذبح زوجته وقتل بالرصاص ثمانية آخرين من بينهم شقيقه، في أسوأ حادث من نوعه بالبلاد منذ سنوات.

وأضاف المصدر: "إن السلطات ألقت القبض على الرجل الذي كان قد لاذ بالفرار بعد أن ذبح زوجته بسكين ثم بدأ بإطلاق النار عشوائيا في بلدة‭‭ ‬‬بعقلين على بعد 45 كم جنوبي العاصمة بيروت، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وصرح المصدر الأمني بأن هناك اعتقادا بأن الجريمة "جريمة شرف".

وأوضح أن من بين القتلى خمسة سوريين بينهم صبي عمرة 15 عاما وطفل عمره عشرة أعوام، كانا في منزل تحت الإنشاء والذي كان مسرحا لإطلاق النيران.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، "إن أسباب الجريمة مجهولة".

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