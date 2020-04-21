خمس إصابات في حوادث سير منفصلة بنابلس وقلقيلية وغزة

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، وقوع ثلاثة حوادث سير منفصلة، مساء اليوم الثلاثاء، في مدن نابلس وقلقيلية وغزة، خلفوا خمس إصابات.



وفي التفاصيل، أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، أن الحادث الأول، وقع على طريق قريبة بورين جنوب نابلس، أسفر عن وقوع ثلاث إصابات.



وأشار إلى أن الحادث الثاني، وقع في مدينة قليلقية، لافتاً إلى أنه نتج عنه اصابة واحدة.



إلى قطاع غزة، فقد أفادت الإدارة العامة لشرطة المرور، بإصابة الفتى يوسف نايف صالح، (16 عاما)، بجراح فوق المتوسطة، إثر صدمه من قبل مركبة من نوع (BYD)، في مخيم البريج وسط قطاع غزة.