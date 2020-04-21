الأردن: لا إصابات جديدة بـ (كورونا) لليوم الثاني على التوالي

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) داخل الأردن لليوم الثاني على التوالي، فيما سجلت 3 حالات على الحدود لسائقي شاحنات قبل دخولهم المملكة، بينهم أردني، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 428 حالة.



كما أعلن جابر تسجيل 15 حالة شفاء في مستشفيات المملكة، توزعت على النحو التالي: 9 حالات في مستشفى الملكة علياء، وحالتان في مستشفى الأمير حمزة، و4 حالات في مستشفى الملك المؤسس، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقال: إنه اعتباراً من يوم الأحد المقبل، سيتم فتح المراكز الصحية لغايات تطعيم الأطفال، للحفاظ على صحة الأطفال، حيث إن التأخير لمدة ستة أسابيع ممكن.