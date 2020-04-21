تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والحاجة أم ناصر أبو حميد

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، المناضلة أم ناصر أبو حميد من مخيم الأمعري.



وأشاد الرئيس عباس، خلال الاتصال، بصمود أم ناصر أبو حميد، وصبرها على كل ما تعرضت له عائلتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفق وكالة (وفا).



وقال الرئيس عباس: إن أم ناصر أبو حميد مثال للأم الفلسطينية المضحية في سبيل وطنها، وهي نموذج للصبر والصمود والثبات في مواجهة هذا الاحتلال.



وأم ناصر أبو حميد "خنساء فلسطين"، أم لشهيد وخمسة أسرى يقضون أحكاماً عالية، دخل ثلاثة منهم اليوم عامهم التاسع عشر في سجون الاحتلال، كما هدم الاحتلال منزلها خمس مرات.

رام الله - دنيا الوطن