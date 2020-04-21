شؤون فلسطينية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والحاجة أم ناصر أبو حميد

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والحاجة أم ناصر أبو حميد
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، المناضلة أم ناصر أبو حميد من مخيم الأمعري.

وأشاد الرئيس عباس، خلال الاتصال، بصمود أم ناصر أبو حميد، وصبرها على كل ما تعرضت له عائلتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفق وكالة (وفا). 

وقال الرئيس عباس: إن أم ناصر أبو حميد مثال للأم الفلسطينية المضحية في سبيل وطنها، وهي نموذج للصبر والصمود والثبات في مواجهة هذا الاحتلال.

وأم ناصر أبو حميد "خنساء فلسطين"، أم لشهيد وخمسة أسرى يقضون أحكاماً عالية، دخل ثلاثة منهم اليوم عامهم التاسع عشر في سجون الاحتلال، كما هدم الاحتلال منزلها خمس مرات.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: حالة من التوتر في قسم رقم 25 بسجن النقب

هيئة الأسرى: حالة من التوتر في قسم رقم 25 بسجن النقب

معاريف: مداولات إسرائيلية لبلورة مقترح لصفقة تبادل أسرى مع حماس

معاريف: مداولات إسرائيلية لبلورة مقترح لصفقة تبادل أسرى مع حماس

الخارجية: قرصنة أراض الحرم الابراهيمي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

الخارجية: قرصنة أراض الحرم الابراهيمي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

الرئاسة الفلسطينية تُهدد إسرائيل برد قوي وحاسم على سياسة الضم

الرئاسة الفلسطينية تُهدد إسرائيل برد قوي وحاسم على سياسة الضم

خمس إصابات في حوادث سير منفصلة بنابلس وقلقيلية وغزة

خمس إصابات في حوادث سير منفصلة بنابلس وقلقيلية وغزة

جيش الاحتلال يتخذ خطوة جديدة تجاه غزة بسبب فيروس (كورونا)

جيش الاحتلال يتخذ خطوة جديدة تجاه غزة بسبب فيروس (كورونا)

وزارة الخارجية والمغتربين: 973 إصابة و42 حالة وفاة في صفوف جالياتنا

وزارة الخارجية والمغتربين: 973 إصابة و42 حالة وفاة في صفوف جالياتنا

الشوا: نُتابع عن كثب التزام البنوك بتعليمات سلطة النقد

الشوا: نُتابع عن كثب التزام البنوك بتعليمات سلطة النقد

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

الخارجية: قرصنة أراض الحرم الابراهيمي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

الخارجية: قرصنة أراض الحرم الابراهيمي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

وزارة الخارجية والمغتربين: 973 إصابة و42 حالة وفاة في صفوف جالياتنا

وزارة الخارجية والمغتربين: 973 إصابة و42 حالة وفاة في صفوف جالياتنا

الشوا: نُتابع عن كثب التزام البنوك بتعليمات سلطة النقد

الشوا: نُتابع عن كثب التزام البنوك بتعليمات سلطة النقد

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كوبر

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كوبر

محافظ أريحا يُصدر قراراً يسمح لمصالح تجارية وزراعية بالعمل الجزئي بأيام محدودة

محافظ أريحا يُصدر قراراً يسمح لمصالح تجارية وزراعية بالعمل الجزئي بأيام محدودة

الصحة: خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بغزة والقدس

الصحة: خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بغزة والقدس

اشتية: قرار بإعادة الرسوم المدفوعة للمعتمرين ومن لم يستلمها يستطيع المطالبة بها بسهولة

اشتية: قرار بإعادة الرسوم المدفوعة للمعتمرين ومن لم يستلمها يستطيع المطالبة بها بسهولة

مركز الإعلام الحكومي: انتهينا من خطة الاستعداد لإجراء اختبارات الثانوية العامة بموعدها

مركز الإعلام الحكومي: انتهينا من خطة الاستعداد لإجراء اختبارات الثانوية العامة بموعدها

منوعات

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام &#34;توم وجيري&#34;

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام "توم وجيري"

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

قرار جيهان عبدالعظيم المُفاجئ يصدم جمهورها

قرار جيهان عبدالعظيم المُفاجئ يصدم جمهورها

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعدما شتم الدين على الهواء

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعدما شتم الدين على الهواء

&#34;مش هيلاقي يعيش&#34;.. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع عادل إمام

"مش هيلاقي يعيش".. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع عادل إمام

حنان تُرك تتصدر &#34;التريند&#34; بسبب تغريدة عن الحجاب

حنان تُرك تتصدر "التريند" بسبب تغريدة عن الحجاب

&#34;رامز مجنون رسمي&#34;.. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

"رامز مجنون رسمي".. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

هل أُصيب الشاب خالد بـ&#34;كورونا&#34; بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

هل أُصيب الشاب خالد بـ"كورونا" بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

عربي

الصحة السورية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 42

الصحة السورية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 42

الصحة المصرية: ارتفاع حالات الشفاء وتسجيل إصابات جديدة بكورونا

الصحة المصرية: ارتفاع حالات الشفاء وتسجيل إصابات جديدة بكورونا

الجزائر تسجل ثماني وفيات و93 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تسجل ثماني وفيات و93 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية: تعديل أوقات التجول خلال شهر رمضان

السعودية: تعديل أوقات التجول خلال شهر رمضان