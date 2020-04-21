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كندا: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) إلى 1728 حالة

كندا: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) إلى 1728 حالة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 117 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس (كورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس (كورونا) في البلاد من 1611 إلى 1728 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع في معدل الوفيات اليومي بالفيروس في كندا، حيث بلغت الحصيلة السابقة 105 حالات.

كما ذكرت، أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 1990 حالة ووصل إلى مستوى 37382 بعد أن كان عند نقطة 35392 يوم الاثنين.

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، السبت، تمديد غلق الحدود بين كندا والولايات المتحدة شهراً إضافياً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

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