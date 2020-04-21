الجزائر تسجل ثماني وفيات و93 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثماني وفيات و93 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 392 والإصابات إلى 2811.



وأشارت الوزارة إلى تسجيل 53 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 1152، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتكشف حصيلة لجنة رصد ومتابعة جائحة (كورونا) وجود استقرار في عدد المصابين الجدد، وتؤكد منحى التراجع في عدد الوفيات.



وكانت السلطات الصحية، أفادت، أمس الاثنين، بتسجيل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بالفيروس.



وأعلنت سلطات البلاد في وقت سابق، تمديد إجراءات الحجر الصحي بالبلاد إلى 29 نيسان/ أبريل، لمواصلة مواجهة الفيروس.