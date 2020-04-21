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شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يتخذ خطوة جديدة تجاه غزة بسبب فيروس (كورونا)

جيش الاحتلال يتخذ خطوة جديدة تجاه غزة بسبب فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية السابعة، إن جيش الاحتلال، قام باتخاذ خطوة جديدة تجاه قطاع غزة، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت القناة، أن الجيش الإسرائيلي، أنشأ 12 موقعاً متنقلاً على طول الحدود بين إسرائيل وغزة، نتيجة لتداعيات انتشار فيروس (كورونا) في البلاد.

وأشارت القناة، إلى أن القواعد العسكرية المتنقلة، عبارة عن خيام متنقلة بطول الحدود مع قطاع غزة، مع غرف طعام بمساحات مناسبة، وأقنعة وملابس واقية من فيروس (كورونا)، في ظل استمرار تواجد الجنود لما يزيد عن 50 يوماً متتالية في تلك القواعد العسكرية.

ونقلت القناة عن لسان المقدم أورين بورتال، ضابط اللوجستيات، أن هذه المواقع العسكرية المتنقلة، تأتي استجابة لتداعيات فيروس (كورونا)، مؤكداً التزام الجنود الإسرائيليين بالقواعد العامة للصحة، تفادياً لانتقال الفيروس إليهم. 

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