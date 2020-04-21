دولي

السعودية: تعديل أوقات التجول خلال شهر رمضان

السعودية: تعديل أوقات التجول خلال شهر رمضان
مقر وزارة الداخلية السعودية
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الداخلية السعودية، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول؛ لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وجاءت التعديلات بالسماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصرًا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

كما سيتم السماح بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط؛ مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وذلك داخل نطاق الحي السكني، الذي يقيمون فيه، وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة.

كما أبقت وزارة الداخلية السعودية على قرار منع سكان الأحياء السكنية، التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.

وأكدت الوزارة، أن هذه الإجراءات، تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، داعية الجميع إلى استشعار مسؤولياتهم الفردية، بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل الصحي تحقيقًا للمصلحة العامة.

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