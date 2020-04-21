وزارة الخارجية والمغتربين: 973 إصابة و42 حالة وفاة في صفوف جالياتنا





وأكد في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن المجلس الفلسطيني الأمريكي/ شيكاغو، ومؤسسة الإغاثة الإنسانية (HRF) قاموا بتوزيع الدفعة الأولى من مشروع السلة الغذائية بواقع 150 طرداً، شمل عائلات ميسورة من أبناء الجاليتين العربية والفلسطينية بشكل خاص والجاليات من مختلف الجنسيات التي تتعايش معها في مدينة شيكاغو وضواحيها بشكل عام .كما سيقوم النادي الفلسطيني الأمريكي يوم الخميس الموافق 23/4 بتوزيع ما يقارب 750 سلة غذائية بالإضافة إلى مواد تعقيم وكمامات كما انه سيتم إرسال 500 سلة غذائية إلى فلسطين.





هذا وتقوم معظم جوامع ولاية إلينوي بتوزيع السلة الغذائية على الجالية العربية يومان في الأسبوع .كما يقوم مركز النهضة في ولاية إلينوي بتوزيع ما لا يقل عن 300 سلة غذائية كل ثلاثة.





وأضاف الخارجية: "تواصل لجنة الطوارئ في سفارة دولة فلسطين في الدوحة متابعتها لأحوال الجالية الفلسطينية، وقد تبين لها وجود حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوساط الجالية، حيث تم تسجيل عشر إصابات أربع منها نقلت إلى المشافي وأربع منها إصابة خفيفة قيد الحجر المنزلي وتحت الرعاية وحالتان قيد الحجر الصحي، ليصل عدد الإصابات في أوساط الجالية إلى 16.





وأجرت السفارة اتصالات مع السلطات القطرية لتمديد تأشيرات الزيارة لعدد من الفلسطينيين موجودين في قطر بتأشيرات زيارة وأصبحوا غير قادرين على السفر بسبب الأوضاع الناجمة عن وباء (كورونا)، وقد تم التمديد لهؤلاء لحين انتهاء الأزمة.



وأكملت: "تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان أوضاع الجالية والطلبة وتؤكد عدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم حتى الان، وتقوم السفارة بالتواصل معهم باستمرار".





واستكمل: "تتابع سفارة دولة فلسطين بالهند بقلق تصاعد حالات الاصابة بفيروس كورونا. بالرغم من كافة الاجراءات التي اتخذتها حكومة الهند، من منع للتجوال والأغلاق الشامل في كافة ولايات الهند منذ 23 آذار/ مارس، والذي تم تمديده حتى الثالث من شهر أيار/ مايو.





وأضاف: "كما تتابع لجنة الطوارئ بالسفارة اوضاع ابناء الجالية الفلسطينية، وقد قامت اليوم بتوزيع سلال غذائية مع بعض مواد الحماية والتعقيم على 12 عائلة كريمة من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والعراق وكذلك عملت على التخفيف من مشاكل بعض الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص".





واستكمل: "يضاف الى ذلك تواصل السفارة مع كل من سفارة المملكة الاردنية الهاشمية، وسفارة جمهورية مصر العربية من اجل التعاون لتأمين عودة من يرغب بالعودة للوطن في حال كان ذلك ممكنا، كما وتؤكد السفارة ان كل ابناء فلسطين بالهند بخير وبصحة جيدة ولا يوجد لدينا اي إصابة".



واستكمل: "تتابع سفارة دولة فلسطين لدى بولندا أوضاع الجالية والطلبة باستمرار تؤكد عدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم حتى اللحظة، وتفيد السفارة أنه تم العثور على أحد المواطنين الفلسطينيين الذي انقطع الاتصال به بسبب تعرض هاتفه للتلف وكان في منطقة نائية، وبعد أن قامت السفارة بالبحث والتواصل تم العثور عليه من خلال شبكة التواصل التي أثبتت نجاعتها بين الجالية والسفارة، وعاد بالأمس إلى مدينته وهو بصحة جيدة. تفيد السفارة أنها تواصلت مع مدير المؤسسة البولندية المساعدات الدولية، حيث كانت قد بعثت برسالة قبل نحو ثلاثة اسابيع تطلب الدعم لدولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا، وأكد مدير المؤسسة السيد فيتوليد فيلك أنها ستقدم مساعدات لفلسطين وفق احتياجات وزارة الصحة الفلسطينية بقيمة 100 الف دولار.



تتابع بعثة دولة فلسطين لدى النمسا أوضاع الجالية والطلبة، وتفيد أنها على اتصال دائم بالجالية النمسا ومحافظاتها وسلوفينيا، وتؤكد أنه لم تسجل اية إصابة في صفوفهم، ليبقى عدد الذين أصيبوا بالفيروس ثلاث حالات تشافي منها حالتين وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، هذا وتواصل السفارة إصدار نشرة طوارئ يومية باللغة العربية لوضع الجالية في صورة تطورات الوباء في النمسا.



هذا وما تزال سفارة دولة فلسطين لدى مالطا تعمل بشكل يومي لتلبية إحتياجات أبناء الجالية والطلبة، وتتواصل معهم بشكل مستمر للاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية، وتقوم بتوزيع مبالغ مالية بسيطة ومواد تموينية للمحتاجين منهم، وتؤكد على إبقاء أبواب السفارة مفتوحة لتقديم الخدمات الطارئة لمن يحتاجها.وقامت السفارة بتوزيع استمارة بيانات على أبناء الجالية والطلبة لحصر عددهم ولتقييم وضعهم الإقتصادي لتسهيل مساعدتهم وتلبية إحتياجاتهم المعيشية.وبدأت السفارة بتحضير سلال غذائية سوف يتم توزيعها على الطلبة وأبناء الجالية المحتاجين والذين تضرروا جراء جائحة كورونا وذلك بداية شهر رمضان المبارك.





وتؤكد السفارة بأن أبناء جاليتنا وطلابنا وكادر السفارة بخير ولم يتم تسجيل اية اصابة بينهم، وتطمئن الجميع بأن الحالة المشكوك فيها لأحد أبناء جاليتنا والتي خضعت للفحص كانت النتيجة سلبية، علماً بأن مالطا سجلت مئات الحالات حتى الآن من فئات عمرية مختلفة وثلاث حالات وفاة جراء هذا الفيروس و118حالة شفاء ووضع معظم المصابين مستقر.



سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية وبالتعاون مع إقليم فتح والقوى الفلسطينية الأخرى وكذلك الجالية الفلسطينية واتحاد الطلبة الفلسطينيين تواصل متابعة أحوال أبناء جاليتنا والطلاب الدارسين في عموم روسيا، وتقديم كافة أشكال المساعدات اللازمة ما أمكن. تم علاج حالتين كانتا مصابتين بفيروس كورونا وتماثلتا لشفاء التام، في حين أن حالة ثلاثة مصابين في المشافي مستقرة وتتماثل للشفاء. تم اجراء فحوصات لأكثر من 15 طالباً فلسطينياً في جامعة الصداقة، وتأكدت سلامتهم.





ويجري اجراء فحوصات للطلاب جميعاً للتأكد من سلامتهم، كما تواصل السفارة توزيع الكمامات ومطهر الأيدي لجاليتنا وطلابنا في مدن وأقاليم متعددة. وكذلك توزيع سلات غذائية للمحتاجين وتقديم المساعدة لهم.





هذا وتم تقديم بعض المساعدات المالية لبعض المحتاجين، وتقوم لجنة الطوارئ بالعمل على إعداد قوائم للمحتاجين، لمساعدتهم وايصال سلات غذائية لهم.



وتابع: "تواصل سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا عملها اليومي بناء على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مع الاخذ بعين الاعتبار تعليمات مركز الطوارئ البلغاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا".





كما وتستمر السفارة بالتواصل مع وزارة الخارجية البلغارية لإطلاعها على آخر التطورات والانتهاكات الاسرائيلية بحق الارض والانسان الفلسطيني، وبنفس الوقت تتواصل كذلك مع مركز الطوارئ البلغاري لمواجهة انتشار الفيروس ولمعرفة آخر التطورات المحلية والقرارات الحكومية المتعلقة بالموضوع.





في ضوء ذلك يواصل الاطباء من اصول فلسطينية عملهم في المستشفيات والعيادات البلغارية، وتؤكد السفارة بأنه لا توجد إصابات مسجلة بفيروس كورونا بين الطلاب او الاطباء او بين ابناء الجالية الفلسطينية في بلغاريا.





ومن جهة اخرى، تعكف السفارة على تحضير الدفعة الثانية من المساعدات المالية للعائلات المستورة والى العمال الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا، كما وتقوم بتحضير سلات غذائية لمساعدة تلك العائلات خاصة ونحن على اعتاب شهر رمضان المبارك. فيما يخص الوضع في جمهورية مقدونيا الشمالية، يبلغ عدد ابناء الجالية خمسة اشخاص ولا توجد اصابات بينهم، كما ولا يوجد اطباء فلسطينيين عاملين هناك.



وفي إطار تواصل سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المغربية لمتابعة أوضاع أبناء جاليتنا وطلبتنا والعالقين على كافة المستويات، للاطمئنان على سلامتهم والوقوف على احتياجاتهم ضمن إمكانياتنا المتوفرة، تؤكد السفارة عدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم وتسعى لتوفير الحاجيات والمستلزمات الضرورية عبر خلية الأزمة التي شكلتها في السفارة، وقامت بتوزيع سلات غذائية لــ 30 طالباً فلسطينياً، ومساعدة مالية عاجلة لأربعة أطباء متخصصين لا يتلقون منح لغاية الان. ومساعدة طلبة يسكنون في الأحياء الجامعية في سحب مبالغ مالية من البنوك. ومساعدة مواطن فلسطيني عالق بمدينة فاس وتأمين نقله لمدينة مراكش واستئجار منزل له. وتشكيل لجنة من رجال أعمال فلسطينيين في المغرب لتقديم مساعدات عينية للأسر والطلبة المحتاجين.





وتتابع السفارة اوضاع المواطنين والطلبة العالقين وعددهم 32، وفي انتظار تعليمات السلطات المغربية باستئناف عمل الرحلات الجوية، ليتنسى لهم المغادرة.



وقال: "تفيد سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا أنه تم تسجيل إصابة جديدة بين ابناء الجالية ثبت اصابتها بالفيروس في بروكسل، وهي الان قيد الحجر المنزلي ووضعها مستقر، وبالتالي أصبح العدد الإجمالي للإصابات 80 إصابة في بلجيكا وإصابة واحدة في لوكسمبورغ منذ بداية الازمة. استقر عدد من تم شفائهم 40 حالة من بين ابناء الجالية منذ بداية الأزمة".





وأكمل: "قامت السفارة بتوزيع 5 مساعدات لأبناء الجالية ليصل مجموع المساعدات المقدمة من طرفها الى 87 مساعدة منذ بداية الجائحة، كما قمنا بإيصال مواد غذائية ومواد نظافة لأخ فلسطيني مصاب وموجود في منزله في حالة الحجر المنزلي. تقوم السفارة بمتابعة اوضاع الجالية باستمرار وتتواصل معهم عبر شبكة وسائل التواصل الاجتماعي لحصر أعدها وأرقام التواصل معها، ونجحت السفارة في الوصول الى أعداد كبيرة من ابناء الجالية.

رام الله - دنيا الوطنأكد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، أنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة في صفوف أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية.