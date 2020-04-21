الشوا: نُتابع عن كثب التزام البنوك بتعليمات سلطة النقد

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

التقى محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، اليوم، برؤساء مؤسسات اقتصادية من قطاع غزة؛ للتباحث بالوضع الاقتصادي في ظل الأزمة الراهنة، والتي تسببت بشلل معظم الأنشطة الاقتصادية.



وجرى اللقاء، عبر الفيديو كونفرنس، بين مقر سلطة النقد في رام الله، بحضور إياد الزيتاوي، المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي، ومحمد مناصرة، المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة والتفتيش، ومحمد عطا الله، المدير التنفيذي للاستقرار النقدي، وإيرين سعادة، المدير التنفيذي التخطيط الاستراتيجي والتواصل، ومقر مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) في غزة، بحضور فيصل الشوا، نائب رئيس مجلس إدارة (بال تريد)، وعلى الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال، وأسامة كحيل، رئيس اتحاذ المقاولين، والخبير الاقتصادي، عمر شعبان، ومحمد سكيك، مدير مركز التجارة الفلسطيني، ورأفت الأعرج، المشرف الإقليمي للرقابة والتفتيش في سلطة النقد بقطاع غزة.



واستمع المحافظ إلى احتياجات القطاع الخاص في غزة، بسبب جائحة (كورونا) وخاصة استدامة المشاريع الصغيرة، وأطلع الحضور على البرنامج، الذي تعمل عليه سلطة النقد؛ لتحفيز الاقتصاد.



واستمع المحافظ إلى جميع ملاحظاتهم بخصوص الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد من بداية الأزمة، وأهمها تأجيل أقساط المقترضين، وآلية التعامل مع الشيكات، وتم التطرق إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي.



وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على أن سلطة النقد، تتابع عن كثب مدى تطبيق التعليمات من قبل المصارف، وبنفس الوقت مدى التزام المواطنين، بتسديد التزاماتهم المالية، خاصة أقساط الشيكات.