إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية كوبر

وتتعرض قرية كوبر، البالغ عدد سكانها 6 آلاف نسمة، لاعتداءات متكررة من الاحتلال ومستوطنيه، باقتلاع الأشجار، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي.



وقسمت اتفاقية أوسلو قرية كوبر إلى ثلاثة أجزاء، تقع في مناطق (أ) و(ب) و(ج)، حيث صادر الاحتلال مساحات واسعة من أراضي القرية لصالح بناء مستوطنة كبرى جنوب غرب مستوطنة (حلميش) المقامة على أراضي شمال غرب رام الله.



وتعد بلدة كوبر معقل الكثير من المقاومين أمثال القسامي صالح البرغوثي، والقسامي أحمد جرار، ومحمد دار يوسف، والأسيرين عمر العبد، والقسامي عاصم البرغوثي، الذين نفذوا عمليات موجعة، استهدفت الاحتلال، كما أن 20 أسيراً من أبناء البلدة لا يزالون في السجون الإسرائيلية، ثمانية منهم محكومون بالمؤبد وأحكام عالية، وأقدمهم نائل البرغوثي، الذي تجاوز 39 عاماً في الأسر، ومروان البرغوثي، وفخري البرغوثي، الذي أعيد اعتقاله مؤخراً.



رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق في مواجهات عنيفة، اندلعت مساء اليوم الثلاثاء بين المواطنين، وقوات الاحتلال في بلدة كوبر شمال غربي مدينة رام الله.وقال الهلال الأحمر: إن طواقمه، نقلت إلى المستشفى شاباً مصاباً بالرصاص الحي في بطنه، كما تعاملت ميدانياً مع عدد من الإصابات بالاختناق.وأطلق جنود الاحتلال، الذين حاولوا منع الصحفيين من التغطية الرصاص وقنابل الصوت والغاز، تجاه المواطنين ومنازلهم، فيما تمكن الشبان الذين تجمعوا في المنطقة من إغلاق الطريق أمام قوات الاحتلال، ورشقهم بالحجارة.