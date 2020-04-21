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شؤون فلسطينية

لجنة حوكمة العطاءات واللوازم والأشغال ترفع توصياتها لمجلس الوزراء

لجنة حوكمة العطاءات واللوازم والأشغال ترفع توصياتها لمجلس الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
عقد اليوم، الثلاثاء، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماع  لحوكمة موضوع لجان العطاءات واللوازم والأشغال، بحضور ممثلين عن تسع جهات رسمية.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها، مواضيع العطاءات المركزية، وعطاءات وزارة الأشغال العامة، والعطاءات المركزية لللوازم، وعطاءات اللجان الخاصة، بالإضافة إلى عطاءات المؤسسات حسب السقف المالي المحدد، في سبيل حوكمتها، ليتم الخروج بإجراءات موحدة، حسب قانون الشراء العام.

وحضر الاجتماع، كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان، مقرراً، وأمين عام مجلس الوزراء، ورؤساء سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وسلطة جودة البيئة، والمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، ووزير المالية، ومدير عام العطاءات المركزية، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في الأمانة العامة.

وانبثق عن اللجنة مجموعة من التوصيات المحددة، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء للبت بها.

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