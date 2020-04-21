شؤون فلسطينية

محافظ اريحا يصدر قرار يسمح لمصالح تجارية وزراعية بالعمل الجزئي أيام محدودة

محافظ اريحا يصدر قرار يسمح لمصالح تجارية وزراعية بالعمل الجزئي أيام محدودة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر جهاد ابو العسل محافظ اريحا والأغوار قرارا اداريا سمح بموجبه لعدد من اصحاب المصالح التجارية والزراعية واصحاب المهن والقطاعات الاقتصادية  للعمل الجزئي خلال ايام محدودة بالأسبوع مع التأكيد على سريان الاجراءات والتدابير الاحترازية الاخرى وضرورة الالتزام بها تحت طائلة المسؤولية ألقانونية 

وجاء في نص القرار كما وصل "دنيا الوطن": 

 استنادا الى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 5/3/2020 باعلان حالة الطوارئ في فلسطين، والى تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي بتاريخ 20/4/2020، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003 بشان اختصاصات المحافظين، ونظام التشكيلات الادارية رقم (1) لسنة 1966، وبما لا يتعارض مع اجراءات الطوارئ المتخذه سابقا في فلسطين، نقرر ما يلي :

اولا : السماح للمحلات التجارية التالية بالعمل وفق البرنامج الاتي :

1) قطاع الانشاءات ويشمل (شركات المقاولات، مكاتب هندسية، محلات مواد ومستلزمات البناء، ورش البناء، مصانع الطوب والبلاط والباطون الجاهز )، وذلك طيلة ايام الاسبوع من الساعه العاشرة صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا" باستثناء يوم الجمعه .

2) ورش الصيانه وتشمل (الكراجات بمختلف خدماتها، والمحادد، ومشاغل الالمنيوم، والمناجر، والمخارط، ومراكز الصيانه، ومحلات قطع الغيار، وتصليح البناشر، والاجهزة الكهربائية والميكانيكية والصناعية، والمغاسل، والتكييف والتبريد )، وذلك ايام السبت، والاحد، والثلاثاء من كل اسبوع، من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا .

3) محلات التوريدات الزراعية والبيطريه وتشمل (المحلات التي تبيع كافة مستلزمات الزراعه من اسمده ومبيدات ومعدات ومشاتل وادوية وعلاجات بيطريه )، وذلك ايام الاثنين، والاربعاء، والجمعه من كل اسبوع من الساعه العاشرة صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا .

4) محلات النوفوتيه وتشمل (محلات الملابس والاحذيه والاقمشة والعطور والاكسسوارات)، وذلك ايام الاثنين، والاربعاء، والجمعه من كل اسبوع من الساعه العاشرة صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا .

5) شركات انظمة المعلومات وتشمل (محلات انظمة المعلومات والاتصالات ومزودي خدمات الانترنت ومحلات بيع وصيانه اجهزة الهواتف الخلوية )، وذلك ايام الجمعه، والسبت من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الخامسة مساءا .

6) محلات الاثاث والمفروشات وتشمل (معارض الاثاث والبرادي والسجاد والموكيت والفرش المنزلي، والاجهزة الكهربائية، والمستلزمات البيتيه الاخرى)، وذلك ايام الاثنين والاربعاء والجمعه من كل اسبوع من الساعه العاشرة صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا .

7) المكتبات، ومحلات بيع العاب الاطفال، ومشاغل ومعارض المجوهرات من ذهب وفضه،ومحلات بيع التبغ والاراجيل، وذلك كل يوم احد، وخميس من كل اسبوع من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا .

8) المطاعم الشعبية ومحلات الحلويات وتشمل (المطاعم التي تبيع حمص، وفول، وفلافل، وقطايف، وحلويات ومشروبات رمضانيه، والمحامص والمكسرات) وذلك يوميا، من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الثامنة مساءا، على ان يكون البيع من خلال التوصيل لباب البيت .

9) محلات (البقاله والسمانه والسوبر ماركت وبيع اللحوم والدواجن)، وذلك طوال ايام الاسبوع من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا باستثناء يوم الجمعه .

10) محلات الصرافه، وذلك طوال ايام الاسبوع من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا باستثناء ايام الجمعه والسبت

11) سيارات العمومي (النقل الداخلي) يوميا، من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا، بشرط الالتزام بتحميل راكب واحد في كل رحله، او راكبين من افراد العائلة الواحدة، على ان يجلسوا في المقعد الخلفي، ويستثنى من ذلك سيارات السبع ركاب حيث يسمح لهم بتحميل اربع ركاب .

12) صالونات الحلاقة وتشمل ( الصالونات النسائية والرجاليه، ومحلات العناية بالجسم )، وذلك ايام السبت، والثلاثاء، والخميس من كل اسبوع من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا.

ثانيا : يلتزم اصحاب المحلات التجارية المسموح لها بالعمل بما يلي :

1) ان يكون جميع عمال المحلات التجارية المذكوره اعلاه من داخل محافظة اريحا والاغوار .

2) التزام اصحاب المحلات التجارية بجميع اجراءات السلامة الصحية المحددة لهم من قبل وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة .

3) قيام اصحاب المحلات التجارية بجميع اجراءات السلامه العامة اللازمة لحماية سلامتهم وسلامة عمالهم وموظفيهم، وترتيب شأن تنقلهم والتباعد فيما بينهم، ومنع الاكتظاظ، ولبس الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات .

ثالثا: يتم اغلاق اي محل تجاري لا يراعي شروط السلامه .

رابعا: تبقى المساجد والكنائس واماكن الجمهره والتجمع وبيوت العزاء مغلقة وتمنع الاحتفالات والاعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الافطار الجماعي في رمضان .

خامسا :على كافة الدوائر والمؤسسات المعنية وذات العلاقة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

سادسا :تسري احكام هذا القرار طوال فترة اعلان حالة الطوارئ في فلسطين ، ويبدأ العمل به من تاريخه .

أخبار ذات صلة

الصحة: خمسة إصابات جديدة بفيروس كورونا بغزة والقدس

الصحة: خمسة إصابات جديدة بفيروس كورونا بغزة والقدس

اشتية: قرار بإعادة الرسوم المدفوعة للمعتمرين ومن لم يستلمها يستطيع المطالبة بها بسهولة

اشتية: قرار بإعادة الرسوم المدفوعة للمعتمرين ومن لم يستلمها يستطيع المطالبة بها بسهولة

مركز الاعلام الحكومي: انتهينا من خطة الاستعداد لإجراء اختبارات الثانوية العامة في موعدها

مركز الاعلام الحكومي: انتهينا من خطة الاستعداد لإجراء اختبارات الثانوية العامة في موعدها

العسيلي يتفق مع الوكالة الفرنسية والبنك الدولي على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة

العسيلي يتفق مع الوكالة الفرنسية والبنك الدولي على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح لدراسة الماجستير في كوريا الجنوبية

"التعليم العالي" تعلن عن منح لدراسة الماجستير في كوريا الجنوبية

تنفيذية المنظمة تدعو لاستمرار العمل لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة

تنفيذية المنظمة تدعو لاستمرار العمل لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة

القاهرة عمان يقدم مساعدة لصندوق &#34;وقفة عز&#34; بمليون شيكل لمواجهة كورونا

القاهرة عمان يقدم مساعدة لصندوق "وقفة عز" بمليون شيكل لمواجهة كورونا

الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بزعم محاولتهم تخريب السياج جنوب قطاع غزة

الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بزعم محاولتهم تخريب السياج جنوب قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

محافظ اريحا يصدر قرار يسمح لمصالح تجارية وزراعية بالعمل الجزئي أيام محدودة

محافظ اريحا يصدر قرار يسمح لمصالح تجارية وزراعية بالعمل الجزئي أيام محدودة

العسيلي يتفق مع الوكالة الفرنسية والبنك الدولي على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة

العسيلي يتفق مع الوكالة الفرنسية والبنك الدولي على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح لدراسة الماجستير في كوريا الجنوبية

"التعليم العالي" تعلن عن منح لدراسة الماجستير في كوريا الجنوبية

القاهرة عمان يقدم مساعدة لصندوق &#34;وقفة عز&#34; بمليون شيكل لمواجهة كورونا

القاهرة عمان يقدم مساعدة لصندوق "وقفة عز" بمليون شيكل لمواجهة كورونا

طولكرم: الشرطة تكشف ملابسات سرقة محل تجاري وتقبض على شخصين

طولكرم: الشرطة تكشف ملابسات سرقة محل تجاري وتقبض على شخصين

أبو بكر: محاولات إسرائيل إقرار قانون حظر رواتب الأسرى حرب جديدة

أبو بكر: محاولات إسرائيل إقرار قانون حظر رواتب الأسرى حرب جديدة

قيادي بحماس يُطالب بتدخل دولي لإنقاذ المقدسيين من (كورونا)

قيادي بحماس يُطالب بتدخل دولي لإنقاذ المقدسيين من (كورونا)

(فدا): حكومة الوحدة في إسرائيل حكومة حرب على شعبنا ومقدراته ورموزه وتطلعاته

(فدا): حكومة الوحدة في إسرائيل حكومة حرب على شعبنا ومقدراته ورموزه وتطلعاته

منوعات

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام &#34;توم وجيري&#34;

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام "توم وجيري"

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

قرار جيهان عبدالعظيم المُفاجئ يصدم جمهورها

قرار جيهان عبدالعظيم المُفاجئ يصدم جمهورها

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعدما شتم الدين على الهواء

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعدما شتم الدين على الهواء

&#34;مش هيلاقي يعيش&#34;.. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع عادل إمام

"مش هيلاقي يعيش".. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع عادل إمام

حنان تُرك تتصدر &#34;التريند&#34; بسبب تغريدة عن الحجاب

حنان تُرك تتصدر "التريند" بسبب تغريدة عن الحجاب

&#34;رامز مجنون رسمي&#34;.. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

"رامز مجنون رسمي".. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

هل أُصيب الشاب خالد بـ&#34;كورونا&#34; بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

هل أُصيب الشاب خالد بـ"كورونا" بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

عربي

أكثر من 30 ألف فحص جديد للكشف عن كورونا في الإمارات

أكثر من 30 ألف فحص جديد للكشف عن كورونا في الإمارات

شاهد: تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

شاهد: تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

السعودية تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس (كورونا)

تظاهرات في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

تظاهرات في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية