محافظ اريحا يصدر قرار يسمح لمصالح تجارية وزراعية بالعمل الجزئي أيام محدودة





وجاء في نص القرار كما وصل "دنيا الوطن":



استنادا الى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 5/3/2020 باعلان حالة الطوارئ في فلسطين، والى تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي بتاريخ 20/4/2020، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003 بشان اختصاصات المحافظين، ونظام التشكيلات الادارية رقم (1) لسنة 1966، وبما لا يتعارض مع اجراءات الطوارئ المتخذه سابقا في فلسطين، نقرر ما يلي :



اولا : السماح للمحلات التجارية التالية بالعمل وفق البرنامج الاتي :



1) قطاع الانشاءات ويشمل (شركات المقاولات، مكاتب هندسية، محلات مواد ومستلزمات البناء، ورش البناء، مصانع الطوب والبلاط والباطون الجاهز )، وذلك طيلة ايام الاسبوع من الساعه العاشرة صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا" باستثناء يوم الجمعه .



2) ورش الصيانه وتشمل (الكراجات بمختلف خدماتها، والمحادد، ومشاغل الالمنيوم، والمناجر، والمخارط، ومراكز الصيانه، ومحلات قطع الغيار، وتصليح البناشر، والاجهزة الكهربائية والميكانيكية والصناعية، والمغاسل، والتكييف والتبريد )، وذلك ايام السبت، والاحد، والثلاثاء من كل اسبوع، من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا .



3) محلات التوريدات الزراعية والبيطريه وتشمل (المحلات التي تبيع كافة مستلزمات الزراعه من اسمده ومبيدات ومعدات ومشاتل وادوية وعلاجات بيطريه )، وذلك ايام الاثنين، والاربعاء، والجمعه من كل اسبوع من الساعه العاشرة صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا .



4) محلات النوفوتيه وتشمل (محلات الملابس والاحذيه والاقمشة والعطور والاكسسوارات)، وذلك ايام الاثنين، والاربعاء، والجمعه من كل اسبوع من الساعه العاشرة صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا .



5) شركات انظمة المعلومات وتشمل (محلات انظمة المعلومات والاتصالات ومزودي خدمات الانترنت ومحلات بيع وصيانه اجهزة الهواتف الخلوية )، وذلك ايام الجمعه، والسبت من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الخامسة مساءا .



6) محلات الاثاث والمفروشات وتشمل (معارض الاثاث والبرادي والسجاد والموكيت والفرش المنزلي، والاجهزة الكهربائية، والمستلزمات البيتيه الاخرى)، وذلك ايام الاثنين والاربعاء والجمعه من كل اسبوع من الساعه العاشرة صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا .



7) المكتبات، ومحلات بيع العاب الاطفال، ومشاغل ومعارض المجوهرات من ذهب وفضه،ومحلات بيع التبغ والاراجيل، وذلك كل يوم احد، وخميس من كل اسبوع من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا .



8) المطاعم الشعبية ومحلات الحلويات وتشمل (المطاعم التي تبيع حمص، وفول، وفلافل، وقطايف، وحلويات ومشروبات رمضانيه، والمحامص والمكسرات) وذلك يوميا، من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الثامنة مساءا، على ان يكون البيع من خلال التوصيل لباب البيت .



9) محلات (البقاله والسمانه والسوبر ماركت وبيع اللحوم والدواجن)، وذلك طوال ايام الاسبوع من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا باستثناء يوم الجمعه .



10) محلات الصرافه، وذلك طوال ايام الاسبوع من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا باستثناء ايام الجمعه والسبت



11) سيارات العمومي (النقل الداخلي) يوميا، من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا، بشرط الالتزام بتحميل راكب واحد في كل رحله، او راكبين من افراد العائلة الواحدة، على ان يجلسوا في المقعد الخلفي، ويستثنى من ذلك سيارات السبع ركاب حيث يسمح لهم بتحميل اربع ركاب .



12) صالونات الحلاقة وتشمل ( الصالونات النسائية والرجاليه، ومحلات العناية بالجسم )، وذلك ايام السبت، والثلاثاء، والخميس من كل اسبوع من الساعه العاشره صباحا حتى الساعه الخامسه مساءا.



ثانيا : يلتزم اصحاب المحلات التجارية المسموح لها بالعمل بما يلي :



1) ان يكون جميع عمال المحلات التجارية المذكوره اعلاه من داخل محافظة اريحا والاغوار .



2) التزام اصحاب المحلات التجارية بجميع اجراءات السلامة الصحية المحددة لهم من قبل وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة .



3) قيام اصحاب المحلات التجارية بجميع اجراءات السلامه العامة اللازمة لحماية سلامتهم وسلامة عمالهم وموظفيهم، وترتيب شأن تنقلهم والتباعد فيما بينهم، ومنع الاكتظاظ، ولبس الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات .



ثالثا: يتم اغلاق اي محل تجاري لا يراعي شروط السلامه .



رابعا: تبقى المساجد والكنائس واماكن الجمهره والتجمع وبيوت العزاء مغلقة وتمنع الاحتفالات والاعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الافطار الجماعي في رمضان .



خامسا :على كافة الدوائر والمؤسسات المعنية وذات العلاقة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .



سادسا :تسري احكام هذا القرار طوال فترة اعلان حالة الطوارئ في فلسطين ، ويبدأ العمل به من تاريخه .



رام الله - دنيا الوطنأصدر جهاد ابو العسل محافظ اريحا والأغوار قرارا اداريا سمح بموجبه لعدد من اصحاب المصالح التجارية والزراعية واصحاب المهن والقطاعات الاقتصادية للعمل الجزئي خلال ايام محدودة بالأسبوع مع التأكيد على سريان الاجراءات والتدابير الاحترازية الاخرى وضرورة الالتزام بها تحت طائلة المسؤولية ألقانونية