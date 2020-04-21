شؤون فلسطينية

الصحة: خمسة إصابات جديدة بفيروس كورونا بغزة والقدس

الصحة: خمسة إصابات جديدة بفيروس كورونا بغزة والقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم تسجيل خمس إصابات جديد بفيروس كورونا، مساء اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة والقدس.

واوضحت أن الإصابات، هي لثلاثة مواطنين في كفر عقب شمال القدس المحتلة، بينها لطفل (6 سنوات)، وإصابتان في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس المحتلة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت، خلال الايجاز المسائي الذي عقد في مدينة غزة، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد بالقطاع، مشيراً إلى أن الاجمالي ارتفع لـ 17 حالة.

وأكدت الوزارة في غزة، أنها والمؤسسات الحكومة تواصل تنفيذ جملة إجراءاتها لتحصين المجتمع في مواجهة وباء كورونا، لافتة إلى أنها تتابع 1954 مستضاف داخل 26 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة صحية جيدة بعد انها الحجر الصحي لـ 74 مستضاف في عمارة سعد بدير البلح وفق الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وقالت: "كثفنا من الفحص المخبري للمستضافين ولحالات الاشتباه الأمر؛ الذي رفع حالات الإصابة خلال هذا الأسبوع إلى 4 حالات من بين المستضافين؛ ليكون إجمالي الحالات (منذ 22 مارس) 17 إصابة تعافى منها 9".

وفي السياق، أكدت الوزارة، أنها وصلتها من وزارة الصحة في رام الله، شحنة جديدة من الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات بقيمة مليون و250 ألف دولار لازالت تحت التوريد ليكون اجمالي ما وصلنا منها من منذ بداية العام الجاري بقيمة 2 مليون و250 ألف دولار حتى اللحظة ويمثل 5 % فقط من الاحتياج السنوي لوزارة الصحة في قطاع غزة من الأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمقدر بـ 47 مليون دولار سنوياً.

وأشارت، إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة والمؤسسات الحكومية، تحتاج الى مشاركة واعية من المواطنين للالتزام باجراءات الوقاية الكاملة دون تراخي لنتشكل هذه الإجراءات مظلة امان للمجتمع من وباء كورونا.

وقالت: "تزايد انتشار وباء كورونا في المنطقة يشكل ضاغط جديد على المقومات الصحية المحدودة في قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي ونطالب كافة الجهات المعنية بخطوات جادة لتوفير الادوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي".

ودعت، كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى مزيد من الحذر والتزام المنازل وتجنب الأماكن العامة والتجمعات واتباع إجراءات الوقاية المستمرة، مطالبة في الوقت ذاته، كافة المواطنين التحلي بالمسئولية في تطبيق إجراءات السلامة والوقاية لتجنيب قطاع غزة خطر الوباء وذلك بالمحافظة على البقاء في المنازل وعند الخروج للضرورة يجب ارتداء الكمامة وغسل الايدي وتحقيق التباعد بين الأشخاص وخاصة عند التسوق او تلقي الخدمات.

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