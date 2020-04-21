اشتية: قرار بإعادة الرسوم المدفوعة للمعتمرين ومن لم يستلمها يستطيع المطالبة بها بسهولة

كشف الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، عن مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، بسبب حالة الطوارئ نتيجة ازمة تفشي فايروس كورونا المستجد.



وقال اشتية، باعتباره وزير الشؤون الأوقاف والشؤون الدينية، خلال الايجاز المسائي، المتعلق بتطورات فيروس كورونا، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله: "إن الوزارة ستقوم بتأجيل الأقساط المستحقة على كامل الأراضي المستأجرة منها، وهي آلاف الدونمات وهناك أملاك للأوقاف الإسلامية، أي متضرر خلال هذه الأزمة يريد أن تساعده وزارة الأوقاف، الوزارة جاهزة لذلك".





وأضاف: "كما تم إعادة جميع الرسوم المدفوعة للمعتمرين، وكان هناك أشخاص مسجلين للعمرة ودفعوا للشركات وتم إعادة الأموال لهم، ومن لم يأخذ الرسوم يستطيع المطالبة بها بسهولة ويسر"، لافتا غلى أن هناك شركات مسجلة في الضفة وقطاع غزة، ( 74 شركة دفعت رسوم 500 دينار أردني) وستعاد الأموال لجميع الشركات المؤهلة للحج والعمرة.



واشار اشتية، إلى ان 74 شركة في قطاع غزة، دفعت رسوم 500 دينار، وستعود الاموال لها، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم تأجيل الأقسام المستحقة على الاراضي المستاجرة منها.



وأشار اشتية إلى أن الوزارة أوقفت جميع الإجراءات المتعلقة بالحج بسبب أن المملكة العربية السعودية أوقفت هذه الإجراءات حتى إشعار آخر، مضيفا أن التعليم عن بعد استمر في جميع كليات الشريعة.



في السياق، أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، اضطرت لإغلاق المساجد والكنائس، مبينا أن هناك اجماع في العالم العربي والإسلامي ومفتي الديار المقدسة، بإقامة صلاة التراويح في البيوت.



وأشار اشتية إلى أن لجان الزكاة وزّعت العديد من الطرود الغذائية والمساعدات، قائلا: "نحن نقدر عاليا كل جهد تقوم به لجان الزكاة في مختلف الأراضي الفلسطينية، كما أن مستشفيي الرازي في جنين والزكاة في طولكرم، التابعين لوزارة الأوقاف، قدما الكثير خلال الأزمة".



وبصفته وزيرا للداخلية، قال اشتية: "إن إجراءات الأجهزة الأمنية أشاد بها القاصي والداني، سواء على حواجز المحبة أو على أي حاجز كان"، مضيفا: "إن هذه الحواجز أقيمت للحفاظ على أرواح الناس".



وأوضح أن وزارة الداخلية استمرت بإصدار الجوازات، خاصة للسفارات بالخارج وأولادنا الذين تقطعت بهم السبل، وتوصيلها لكل من يحتاجها، كما أن ترخيص الجمعيات سار إلى حين انتهاء حالة الطوارئ.



وقال إن الوزارة أجلت تسجيل جميع المواليد والوفيات، مبينا أن الحكومة ذاهبة باتجاه الحكومة الالكترونية لنجعل من هذه الأزمة فرصة لترتيب بيتنا.



وأشاد اشتية بدور الإعلام الفلسطيني في تغطيته لجائحة "كورونا"، وقال إن سيادة الرئيس يفخر بهذه الوحدة وروح المواطنة التي عايشناها، وهي روح التواصل التي نحتاجها، فنحن التصقنا بالشارع، ونجحنا بتوجيه من سيادة الرئيس أن تكون يدنا على نبض المواطن.



في سياق آخر، أكد اشتية أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس يقود حراك غير مسبوق بالتواصل مع زعماء العالم لمنع الحكومة الاسرائيلية من سياسة الضم.



رام الله - دنيا الوطن