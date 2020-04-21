شؤون فلسطينية

اشتية: قرار بإعادة الرسوم المدفوعة للمعتمرين ومن لم يستلمها يستطيع المطالبة بها بسهولة

اشتية: قرار بإعادة الرسوم المدفوعة للمعتمرين ومن لم يستلمها يستطيع المطالبة بها بسهولة
محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
كشف الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، عن مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، بسبب حالة الطوارئ نتيجة ازمة تفشي فايروس كورونا المستجد.

وقال اشتية، باعتباره وزير الشؤون الأوقاف والشؤون الدينية، خلال الايجاز المسائي، المتعلق بتطورات فيروس كورونا، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله: "إن الوزارة ستقوم بتأجيل الأقساط المستحقة على كامل الأراضي المستأجرة منها، وهي آلاف الدونمات وهناك أملاك للأوقاف الإسلامية، أي متضرر خلال هذه الأزمة يريد أن تساعده وزارة الأوقاف، الوزارة جاهزة لذلك".

وأضاف: "كما تم إعادة جميع الرسوم المدفوعة للمعتمرين، وكان هناك أشخاص مسجلين للعمرة ودفعوا للشركات وتم إعادة الأموال لهم، ومن لم يأخذ الرسوم يستطيع المطالبة بها بسهولة ويسر"، لافتا غلى أن هناك شركات مسجلة في الضفة وقطاع غزة، ( 74 شركة دفعت رسوم 500 دينار أردني) وستعاد الأموال لجميع الشركات المؤهلة للحج والعمرة.

واشار اشتية، إلى ان 74 شركة في قطاع غزة، دفعت رسوم 500 دينار، وستعود الاموال لها، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم تأجيل الأقسام المستحقة على الاراضي المستاجرة منها.

وأشار اشتية إلى أن الوزارة أوقفت جميع الإجراءات المتعلقة بالحج بسبب أن المملكة العربية السعودية أوقفت هذه الإجراءات حتى إشعار آخر، مضيفا أن التعليم عن بعد استمر في جميع كليات الشريعة.

في السياق، أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، اضطرت لإغلاق المساجد والكنائس، مبينا أن هناك اجماع في العالم العربي والإسلامي ومفتي الديار المقدسة، بإقامة صلاة التراويح في البيوت.

وأشار اشتية إلى أن لجان الزكاة وزّعت العديد من الطرود الغذائية والمساعدات، قائلا: "نحن نقدر عاليا كل جهد تقوم به لجان الزكاة في مختلف الأراضي الفلسطينية، كما أن مستشفيي الرازي في جنين والزكاة في طولكرم، التابعين لوزارة الأوقاف، قدما الكثير خلال الأزمة".

وبصفته وزيرا للداخلية، قال اشتية: "إن إجراءات الأجهزة الأمنية أشاد بها القاصي والداني، سواء على حواجز المحبة أو على أي حاجز كان"، مضيفا: "إن هذه الحواجز أقيمت للحفاظ على أرواح الناس".

وأوضح أن وزارة الداخلية استمرت بإصدار الجوازات، خاصة للسفارات بالخارج وأولادنا الذين تقطعت بهم السبل، وتوصيلها لكل من يحتاجها، كما أن ترخيص الجمعيات سار إلى حين انتهاء حالة الطوارئ.

وقال إن الوزارة أجلت تسجيل جميع المواليد والوفيات، مبينا أن الحكومة ذاهبة باتجاه الحكومة الالكترونية لنجعل من هذه الأزمة فرصة لترتيب بيتنا.

وأشاد اشتية بدور الإعلام الفلسطيني في تغطيته لجائحة "كورونا"، وقال إن سيادة الرئيس يفخر بهذه الوحدة وروح المواطنة التي عايشناها، وهي روح التواصل التي نحتاجها، فنحن التصقنا بالشارع، ونجحنا بتوجيه من سيادة الرئيس أن تكون يدنا على نبض المواطن.

في سياق آخر، أكد اشتية أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس يقود حراك غير مسبوق بالتواصل مع زعماء العالم لمنع الحكومة الاسرائيلية من سياسة الضم.

أخبار ذات صلة

محافظ اريحا يصدر قرار يسمح لمصالح تجارية وزراعية بالعمل الجزئي أيام محدودة

محافظ اريحا يصدر قرار يسمح لمصالح تجارية وزراعية بالعمل الجزئي أيام محدودة

الصحة: خمسة إصابات جديدة بفيروس كورونا بغزة والقدس

الصحة: خمسة إصابات جديدة بفيروس كورونا بغزة والقدس

مركز الاعلام الحكومي: انتهينا من خطة الاستعداد لإجراء اختبارات الثانوية العامة في موعدها

مركز الاعلام الحكومي: انتهينا من خطة الاستعداد لإجراء اختبارات الثانوية العامة في موعدها

العسيلي يتفق مع الوكالة الفرنسية والبنك الدولي على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة

العسيلي يتفق مع الوكالة الفرنسية والبنك الدولي على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح لدراسة الماجستير في كوريا الجنوبية

"التعليم العالي" تعلن عن منح لدراسة الماجستير في كوريا الجنوبية

تنفيذية المنظمة تدعو لاستمرار العمل لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة

تنفيذية المنظمة تدعو لاستمرار العمل لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة

القاهرة عمان يقدم مساعدة لصندوق &#34;وقفة عز&#34; بمليون شيكل لمواجهة كورونا

القاهرة عمان يقدم مساعدة لصندوق "وقفة عز" بمليون شيكل لمواجهة كورونا

الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بزعم محاولتهم تخريب السياج جنوب قطاع غزة

الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بزعم محاولتهم تخريب السياج جنوب قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

محافظ اريحا يصدر قرار يسمح لمصالح تجارية وزراعية بالعمل الجزئي أيام محدودة

محافظ اريحا يصدر قرار يسمح لمصالح تجارية وزراعية بالعمل الجزئي أيام محدودة

العسيلي يتفق مع الوكالة الفرنسية والبنك الدولي على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة

العسيلي يتفق مع الوكالة الفرنسية والبنك الدولي على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح لدراسة الماجستير في كوريا الجنوبية

"التعليم العالي" تعلن عن منح لدراسة الماجستير في كوريا الجنوبية

القاهرة عمان يقدم مساعدة لصندوق &#34;وقفة عز&#34; بمليون شيكل لمواجهة كورونا

القاهرة عمان يقدم مساعدة لصندوق "وقفة عز" بمليون شيكل لمواجهة كورونا

طولكرم: الشرطة تكشف ملابسات سرقة محل تجاري وتقبض على شخصين

طولكرم: الشرطة تكشف ملابسات سرقة محل تجاري وتقبض على شخصين

أبو بكر: محاولات إسرائيل إقرار قانون حظر رواتب الأسرى حرب جديدة

أبو بكر: محاولات إسرائيل إقرار قانون حظر رواتب الأسرى حرب جديدة

قيادي بحماس يُطالب بتدخل دولي لإنقاذ المقدسيين من (كورونا)

قيادي بحماس يُطالب بتدخل دولي لإنقاذ المقدسيين من (كورونا)

(فدا): حكومة الوحدة في إسرائيل حكومة حرب على شعبنا ومقدراته ورموزه وتطلعاته

(فدا): حكومة الوحدة في إسرائيل حكومة حرب على شعبنا ومقدراته ورموزه وتطلعاته

منوعات

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام &#34;توم وجيري&#34;

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام "توم وجيري"

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

قرار جيهان عبدالعظيم المُفاجئ يصدم جمهورها

قرار جيهان عبدالعظيم المُفاجئ يصدم جمهورها

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعدما شتم الدين على الهواء

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعدما شتم الدين على الهواء

&#34;مش هيلاقي يعيش&#34;.. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع عادل إمام

"مش هيلاقي يعيش".. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع عادل إمام

حنان تُرك تتصدر &#34;التريند&#34; بسبب تغريدة عن الحجاب

حنان تُرك تتصدر "التريند" بسبب تغريدة عن الحجاب

&#34;رامز مجنون رسمي&#34;.. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

"رامز مجنون رسمي".. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

هل أُصيب الشاب خالد بـ&#34;كورونا&#34; بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

هل أُصيب الشاب خالد بـ"كورونا" بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

عربي

أكثر من 30 ألف فحص جديد للكشف عن كورونا في الإمارات

أكثر من 30 ألف فحص جديد للكشف عن كورونا في الإمارات

شاهد: تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

شاهد: تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

السعودية تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس (كورونا)

تظاهرات في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

تظاهرات في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية