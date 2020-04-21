مركز الاعلام الحكومي: انتهينا من خطة الاستعداد لإجراء اختبارات الثانوية العامة في موعدها

⭕ مركز الإعلام والمعلومات الحكومي:





⬅ وزارة التربية والتعليم طوال الأعوام السابقة كانت تستخدم التعليم عن بعد خاصة مع ظروف الحصار والحروب التي مر بها قطاع غزة.





⬅ صورنا دروس الثانوية العامة تغطي كافة المناهج وهي موجودة على موقع روافد التابع لوزارة التربية والتعليم وهو من أفضل 10 مواقع تعليمية على مستوى الوطن العربي.





⬅ بدأنا بث مراجعات الثانوية العامة قبل تعليق الدراسة وهي مستمرة حتى الان، عبر إذاعة صوت التربية والتعليم.





⬅ نبث دروس الثانوية العامة عبر أمواج والأقصى الفضائية، وعبر قناة القدس اليوم وإذاعة الأوقاف كذلك.





⬅ خلال الأسبوع القادم سيكون متاحا للطلاب التواصل مع المعلمين عبر الصفوف الافتراضية، حيث سيتاح المعلمون للإجابة على أسئلة الطلاب.





⬅ امتحان الثانوية العامة سيكون في وقته 30 مايو، وتم تحديد الحزء المطلوب للامتحان وتعميمه على الطلبة في وقت سابق.





⬅ سيتم اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة عند الامتحانات من خلال تقليص عدد الطلاب في القاعات، وتطبيق بروتكول صحي لعملية دخول وخروج الطلاب.





⬅ لدينا مركزين للتصحيح، هذا العام سنضيف مراكز أخرى، لتقليص عدد المعلمين في الغرفة الواحدة للتصحيح.

يتبع..