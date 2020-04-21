أكثر من 30 ألف فحص جديد للكشف عن كورونا في الإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، إجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.



وسجلت الإمارات 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 7755 حالة، حسبما ذكرت وكالة الإمارات للأنباء (وام).



ورصدت وزارة الصحة الإمارتية ثلاث حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 46 حالة .



وأشارت الوزارة إلى شفاء 83 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1443.