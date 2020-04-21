"التعليم العالي" تعلن عن منح لدراسة الماجستير في كوريا الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية كوريا الجنوبية للحصول على درجة الماجستير، للعام 2020-2021.
ودعت الوزارة في بيان لها، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح، إلى زيارة موقعها الالكتروني على الرابط www.mohe.pna.ps ، للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية كوريا الجنوبية للحصول على درجة الماجستير، للعام 2020-2021.
ودعت الوزارة في بيان لها، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح، إلى زيارة موقعها الالكتروني على الرابط www.mohe.pna.ps ، للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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