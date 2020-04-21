"التعليم العالي" تعلن عن منح لدراسة الماجستير في كوريا الجنوبية

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية كوريا الجنوبية للحصول على درجة الماجستير، للعام 2020-2021.



ودعت الوزارة في بيان لها، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح، إلى زيارة موقعها الالكتروني على الرابط www.mohe.pna.ps ، للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.