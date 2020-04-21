دولي

المبعوث الأمريكي إلى سوريا يعلق على لقاء ظريف بالأسد

المبعوث الأمريكي إلى سوريا يعلق على لقاء ظريف بالأسد
رام الله - دنيا الوطن
علّق المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، على زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى دمشق أمس الاثنين، ولقاءه مع الرئيس السوري بشار الأسد. 

وقال جيفري في بيان نشر عبر حساب السفارة الأمريكية في دمشق في "تويتر": "إذا كانت إيران قلقة حقا بشأن صحة وسلامة الشعب السوري، فستدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وسحب الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وباقي (القوى الإرهابية) الأخرى تحت قيادتها من سوريا بالكامل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ودعا جيفري في البيان إلى ضرورة "تبني إيران حلا سياسيا بدلا من انتصار عسكري وأن مساهمات إيران الوحيدة لسوريا كانت العنف وعدم الاستقرار".

ولفت جيفري في البيان، إلى أن "الولايات المتحدة، هي أكبر مانحة للمساعدات الانسانية للشعب السوري، حيث قدمت أكثر من 10.6 مليار دولار من المساعدات في جميع أنحاء سوريا والمنطقة منذ بدء الأزمة، وما زالت تقدم المساعدات الانسانية لمنع تفشي فيروس كورونا"، بحسب قوله.

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