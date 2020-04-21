هولندا: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 34134

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية في هولندا عن تسجيل 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المعهد الهولندي للصحة (RIVM)، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في هولندا ارتفع إلى 34134 وبلغت حالات الوفاة 3916، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولفت المعهد إلى أنه يعلن فقط عن الحالات والوفيات التي تم تأكيدها عن طريق الاختبار، في حين أن الأرقام الفعلية أكبر من ذلك.