جنوب شرق آسيا.. كورونا يغزو إندونيسيا وسنغافورة

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رام الله - دنيا الوطن

يتواصل عدد ضحايا فيروس كورونا بالارتفاع في دول جنوب شرق آسيا، إذ لا تزال سنغافورة تتصدر القائمة من حيث إجمالي الإصابات وإندونيسيا من حيث إجمالي الوفيات.



وسجلت السلطات الصحية في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9125، وأغلب الحالات تعود لعمال وافدين يقيمون في مجمعات سكنية وهم من الفئة التي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الإصابات بالبلاد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



في حين بقي إجمالي الوفيات عند مستواه لليوم الثالث على التوالي بدون أي حالات جديدة عند 535.



وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن سنغافورة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات في جنوب شرق آسيا، تواجه "تحديات غاية في الصعوبة" بالنظر للارتفاع الكبير الذي حدث مؤخرا في حالات العدوى لكنها قادرة على التعامل مع الأمر بفضل نظام الرعاية الصحية وقدرات إدارة المخاطر لديها.



أما في المرتبة الثانية، فاحتلتها إندونيسيا، معلنة اليوم عن تسجيل 375 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 7135، تعافى منهم 842، كما سجلت 26 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين في البلاد إلى 616، إضافة إلى إجرائها فحوصا على أكثر من 46700.



وفي الفلبين، اعلنت وزارة الصحة هناك عن 140 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 6599 كما سجلت 9 حالات وفاة ليصبح عدد الوفيات 437، في حين تعافى 41 مصابا بالفيروس لترتفع حالات الشفاء إلى 654.



وفي ماليزيا، سجلت السلطات الصحية 57 إصابة جديدة، وأتت اليوم بنسبة متساوية تقريبا لنسب الإصابة اليومية على مدار الخمسة أيام السابقة، وبلغ إجمالي الإصابات 5482، كما أعلنت عن 3 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 92.



وفي تايلاند، التي لم تسجل على مدار الأيام الثلاثة الماضية ولا وفاة واحدة، إلا أن مركز مكافحة انتشار كورونا سجل حالة وفاة واحدة اليوم، ليبلغ الإجمالي 48، كما سجلت السلطات 19 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 2811 حالة، في حين تماثل للشفاء 2108.



ودعت السلطات التايلاندية المواطنين إلى التماسك، موضحة أن "انخفاض عدد الإصابات خلال يوم، لا يعني أن الوضع أصبح آمنا و ضرورة الالتزام بالإجراءات التقييدية للقضاء على الفيروس بشكل نهائي، حتى لا تعود موجة جديدة من الوباء، يجب الاستمرار بالبقاء في البيت، لمنع الفيروس من الانتشار".