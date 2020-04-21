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رش أعضاء البرلمان اللبناني بمطهرات لدى دخولهم لحضور جلسة

رش أعضاء البرلمان اللبناني بمطهرات لدى دخولهم لحضور جلسة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استُقبل أعضاء البرلمان اللبناني برش المطهرات لدى وصولهم لحضور جلسة برلمانية، اليوم الثلاثاء، تغير مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مسرح للسماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين.

وقيست درجات الحرارة لأعضاء البرلمان لدى وصولهم إلى قصر "اليونسكو" وقام رجل يرتدي حلة واقية برش أقدامهم بالمطهر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وجلس رئيس البرلمان نبيه بري إلى مكتب على المسرح مع بدء الجلسات، التي ستستمر ثلاثة أيام.

وسيناقش أعضاء البرلمان مشروعات قوانين منها قانون ينظم زراعة نبات القنب لاستخدامه للأغراض الطبية، وقانون العفو العام المثير للجدل، واقتراح برفع الحصانة من المحاكمة عن الوزراء.

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