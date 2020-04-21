السعودية تدعو المواطنين لتحري هلال رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

دعت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء بعد غد الخميس، وإبلاغ من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير أقرب محكمة.



وجاء في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم الثلاثاء: "نظرا إلى ما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 131 هـ وتاريخ 1 / 8 / 1441هـ، من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب 1441هـ رغم ترائيه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الخميس، الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه".



وأضاف البيان: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأملت المحكمة "ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من تعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".