مباشر | الايجاز المسائي لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية حول تطورات فيروس كورونا

شؤون فلسطينية

القاهرة عمان يقدم مساعدة لصندوق "وقفة عز" بمليون شيكل لمواجهة كورونا

القاهرة عمان يقدم مساعدة لصندوق "وقفة عز" بمليون شيكل لمواجهة كورونا
رام الله - دنيا الوطن
قدم بنك القاهرة عمان، تبرعاً مالياً بقيمة مليون شيقل لصالح صندوق "وقفة عز"، دعماً للجهود الفلسطينية المبذولة في مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19".

يأتي هذا التبرع، التزاما بتوجيهات محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، لدعم الحكومة في تعاملها مع الوباء واحتوائه، وضمن الجهود المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة، لتخطي الأزمة الحالية.

وأكد المدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان جوزيف نسناس، على أهمية التبرع، كجزء من جانب مسؤوليات البنك لحماية الوطن والمواطن، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

من جانبه، أشاد محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، بالتبرع الذي قدمه بنك القاهرة عمان، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني، أثبت مجددا وقوفه في خط الدفاع الأول عن الفلسطنيين والاقتصاد المحلي.

وأثنى الشوا، على الدعم الذي ما زال القطاع المصرفي الفلسطيني يقدمه، وتحمله لمسؤوليته الاجتماعية والأعباء الإضافية الناجمة عن الأزمة الصحية الراهنة؛ "ولا يتوانى لحظة في تقديم كل ما يستطيع وقت الأزمات من منطلق وطني وإنساني".

وتبرع بنك القاهرة عمان، يعتبر من إحدى الخطوات التي يقوم بها للمساعدة في تخطي جائحة كورونا، انطلاقاً من جانب المسؤولية الاجتماعية والوطنية، لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وعمل البنك منذ بداية الأزمة، على اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية في كافة فروعه، وتقديم العديد من التسهيلات لعملائه عن طريق خدمات إلكترونية متكاملة، لإنجاز المعاملات البنكية بكل سهولة، دون الحاجة لتوجه لفروع البنك.

وتعد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك في السوق الفلسطينية، رائدة في رقمنة الصناعة المصرفية، أحدثها خدمة "سارة"، أول مساعدة بنكية ذكية من خلال صفحة البنك على فيسبوك.

أخبار ذات صلة

اشتية: تم اعادة الرسوم المدفوعة للمعتمرين ومن لم يستلمها يستطيع المطالبة بها بسهولة

اشتية: تم اعادة الرسوم المدفوعة للمعتمرين ومن لم يستلمها يستطيع المطالبة بها بسهولة

مركز الاعلام الحكومي: انتهينا من خطة الاستعداد لإجراء اختبارات الثانوية العامة في موعدها

مركز الاعلام الحكومي: انتهينا من خطة الاستعداد لإجراء اختبارات الثانوية العامة في موعدها

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح لدراسة الماجستير في كوريا الجنوبية

"التعليم العالي" تعلن عن منح لدراسة الماجستير في كوريا الجنوبية

تنفيذية المنظمة تدعو لاستمرار العمل لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة

تنفيذية المنظمة تدعو لاستمرار العمل لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة

الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بزعم محاولتهم تخريب السياج جنوب قطاع غزة

الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بزعم محاولتهم تخريب السياج جنوب قطاع غزة

طولكرم: الشرطة تكشف ملابسات سرقة محل تجاري وتقبض على شخصين

طولكرم: الشرطة تكشف ملابسات سرقة محل تجاري وتقبض على شخصين

أبو بكر: محاولات إسرائيل إقرار قانون حظر رواتب الأسرى حرب جديدة

أبو بكر: محاولات إسرائيل إقرار قانون حظر رواتب الأسرى حرب جديدة

قيادي بحماس يُطالب بتدخل دولي لإنقاذ المقدسيين من (كورونا)

قيادي بحماس يُطالب بتدخل دولي لإنقاذ المقدسيين من (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

العسيلي يتفق مع الوكالة الفرنسية والبنك الدولي على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة

العسيلي يتفق مع الوكالة الفرنسية والبنك الدولي على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح لدراسة الماجستير في كوريا الجنوبية

"التعليم العالي" تعلن عن منح لدراسة الماجستير في كوريا الجنوبية

القاهرة عمان يقدم مساعدة لصندوق &#34;وقفة عز&#34; بمليون شيكل لمواجهة كورونا

القاهرة عمان يقدم مساعدة لصندوق "وقفة عز" بمليون شيكل لمواجهة كورونا

طولكرم: الشرطة تكشف ملابسات سرقة محل تجاري وتقبض على شخصين

طولكرم: الشرطة تكشف ملابسات سرقة محل تجاري وتقبض على شخصين

أبو بكر: محاولات إسرائيل إقرار قانون حظر رواتب الأسرى حرب جديدة

أبو بكر: محاولات إسرائيل إقرار قانون حظر رواتب الأسرى حرب جديدة

قيادي بحماس يُطالب بتدخل دولي لإنقاذ المقدسيين من (كورونا)

قيادي بحماس يُطالب بتدخل دولي لإنقاذ المقدسيين من (كورونا)

(فدا): حكومة الوحدة في إسرائيل حكومة حرب على شعبنا ومقدراته ورموزه وتطلعاته

(فدا): حكومة الوحدة في إسرائيل حكومة حرب على شعبنا ومقدراته ورموزه وتطلعاته

المركز الفلسطيني يُدين الحكم بالسجن والغرامة على الصحفي سامح الطيطي

المركز الفلسطيني يُدين الحكم بالسجن والغرامة على الصحفي سامح الطيطي

منوعات

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام &#34;توم وجيري&#34;

انتهت المطاردات للأبد.. وفاة مخرج ورسام "توم وجيري"

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

رضوى شربيني تُودع جمهورها بالدموع.. ورسالة أخيرة للرجال

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

لجين عمران تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

قرار جيهان عبدالعظيم المُفاجئ يصدم جمهورها

قرار جيهان عبدالعظيم المُفاجئ يصدم جمهورها

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعدما شتم الدين على الهواء

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعدما شتم الدين على الهواء

&#34;مش هيلاقي يعيش&#34;.. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع عادل إمام

"مش هيلاقي يعيش".. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع عادل إمام

حنان تُرك تتصدر &#34;التريند&#34; بسبب تغريدة عن الحجاب

حنان تُرك تتصدر "التريند" بسبب تغريدة عن الحجاب

&#34;رامز مجنون رسمي&#34;.. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

"رامز مجنون رسمي".. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

هل أُصيب الشاب خالد بـ&#34;كورونا&#34; بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

هل أُصيب الشاب خالد بـ"كورونا" بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

عربي

أكثر من 30 ألف فحص جديد للكشف عن كورونا في الإمارات

أكثر من 30 ألف فحص جديد للكشف عن كورونا في الإمارات

شاهد: تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

شاهد: تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

السعودية تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس (كورونا)

تظاهرات في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

تظاهرات في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية