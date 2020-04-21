القاهرة عمان يقدم مساعدة لصندوق "وقفة عز" بمليون شيكل لمواجهة كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

قدم بنك القاهرة عمان، تبرعاً مالياً بقيمة مليون شيقل لصالح صندوق "وقفة عز"، دعماً للجهود الفلسطينية المبذولة في مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19".



يأتي هذا التبرع، التزاما بتوجيهات محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، لدعم الحكومة في تعاملها مع الوباء واحتوائه، وضمن الجهود المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة، لتخطي الأزمة الحالية.



وأكد المدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان جوزيف نسناس، على أهمية التبرع، كجزء من جانب مسؤوليات البنك لحماية الوطن والمواطن، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.



من جانبه، أشاد محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، بالتبرع الذي قدمه بنك القاهرة عمان، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني، أثبت مجددا وقوفه في خط الدفاع الأول عن الفلسطنيين والاقتصاد المحلي.



وأثنى الشوا، على الدعم الذي ما زال القطاع المصرفي الفلسطيني يقدمه، وتحمله لمسؤوليته الاجتماعية والأعباء الإضافية الناجمة عن الأزمة الصحية الراهنة؛ "ولا يتوانى لحظة في تقديم كل ما يستطيع وقت الأزمات من منطلق وطني وإنساني".



وتبرع بنك القاهرة عمان، يعتبر من إحدى الخطوات التي يقوم بها للمساعدة في تخطي جائحة كورونا، انطلاقاً من جانب المسؤولية الاجتماعية والوطنية، لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.



وعمل البنك منذ بداية الأزمة، على اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية في كافة فروعه، وتقديم العديد من التسهيلات لعملائه عن طريق خدمات إلكترونية متكاملة، لإنجاز المعاملات البنكية بكل سهولة، دون الحاجة لتوجه لفروع البنك.



وتعد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك في السوق الفلسطينية، رائدة في رقمنة الصناعة المصرفية، أحدثها خدمة "سارة"، أول مساعدة بنكية ذكية من خلال صفحة البنك على فيسبوك.