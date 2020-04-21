الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين بزعم محاولتهم تخريب السياج جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، النار على خمسة فلسطينيين، بزعم محاولتهم تخريب السياج الفاصل في جنوب قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.



وأشار الموقع ذاته، إلى أنه تم رصد اصابة فلسطيني واحد على الاقل جراء اطلاق النار على الفلسطينيين الخمسة.



وكانت وسائل اعلام اسرائيلية، قد زعمت في وقت سابق، برصد اطلاق مجموعة من البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.