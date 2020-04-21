السعودية تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي في البلاد.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: إنه تم تسجيل 1147 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها 868 تم كشفها عبر المسح النشط، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 11631 شخصا.



وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) يعتبر هذا الرقم أكبر معدل يومي للإصابات بالفيروس في السعودية منذ بدء التفشي في البلاد، وسجل هذا المؤشر زيادة ملموسة قبل 4 أيام، لكنه شهد منذ ذلك الحين استقرارا نسبيا دون قفزات كبيرة، حيث بلغ في إحصائية السبت 1132 حالة، والأحد 1088، والاثنين 1122.



وأوضح العبد العالي أن عدد الإصابات التي تعتبر نشطة حاليا يبلغ 9882 حالة، منها 81 حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة.



وأكد المسؤول السعودي أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 109 أشخاص، كما أعلن عن تسجيل 150 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، مشيرا إلى أن الحصيلة العامة للمتعافين من المرض وصلت إلى مستوى 1640 شخصا.