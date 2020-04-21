دولي

تطورات (كورونا) في العالم.. أكثر من مليوني اصابة وحصد الارواح مستمر

تطورات (كورونا) في العالم.. أكثر من مليوني اصابة وحصد الارواح مستمر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب حتى اللحظة ووفاة ما يزيد على 171 ألف.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 72389 شخصا على الأقل، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفيما يلي رصد لآخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم:

- وزارة الصحة الإماراتية: إجراء أكثر من 30 ألف فحص لفيروس كورونا والكشف عن 490 إصابة جديدة.

- وزارة الصحة الإيرانية: عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 5297 وفاة والإصابات ترتفع إلى 84802.

- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- المغرب أعلن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3016 مع تسجيل وفاة واحدة وتعافي 9 آخرين.

- أكدت الكويت الثلاثاء تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2080.

- وزارة الصحة التونسية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 884 بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

- سجلت إسبانيا ارتفاعا في إصابات كورونا حيث وصل تعداد الحالات المصابة بالمرض إلى 204178 في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 21282.

- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 107.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 143457 عقب تسجيل 1785 إصابة جديدة.

- الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات.

-  جونز هوبكنز: 1433 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

- فرنسا رابع دولة في العالم يتجاوز فيها عدد وفيات كورونا 20 ألفا.

 - سجلت مصر 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة، و89 حالة شفاء، في أحدث حصيلة يومية.

- الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج.

- العراق: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 1574.

- وزارة الصحة الجزائرية تعلن عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 حالات وفاة، و52 حالة شفاء.

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