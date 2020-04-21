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لأول مرة.. مصر ترسل مساعدات إلى الولايات المتحدة

لأول مرة.. مصر ترسل مساعدات إلى الولايات المتحدة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تهبط في مطار دالاس الدولي، اليوم الثلاثاء، طائرة عسكرية مصرية من طراز C-130 محملة بالإمدادات الطبية.

ووفق ما نقلت صحيفة (واشنطن بوست) عن مسؤول أمريكي، فقد قال: إن الهدف من المساعدات، مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أنها "لفتة تهدف إلى إظهار التحالف الأمريكي المصري".

وتعد هذه الشحنات هي الأحدث التي ترسلها مصر إلى الخارج بعد دعم إيطاليا وبريطانيا، وأيضا بعد أيام قليلة من تلقي مصر أربعة أطنان من إمدادات الحماية الطبية من الصين لمساعدتها على محاربة الفيروس التاجي.

وأوضحت الصحيفة، أنه تعد هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها مصر مساعدات إلى الولايات المتحدة، حيث كانت تعتمد القاهرة دائما على مساعدات من واشنطن، منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

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