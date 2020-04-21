قيادي بحماس يُطالب بتدخل دولي لإنقاذ المقدسيين من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

طالب القيادي في حركة حماس بمدينة القدس، وائل الحسيني، منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، بالتدخل لإنقاذ المقدسيين من وباء (كورونا).



وأكد الحسيني في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن المشكلة الأساسية، التي يواجهها المقدسيون، هي الاحتلال الذي لا يساعدهم على مواجهة جائحة (كورونا) بل ويمنع في ذات الوقت، أي جهد شبابي أو مجتمعي؛ للتخفيف عن المواطنين.



واتهم القيادي المقدسي سلطات الاحتلال، بتعمد نشر الوباء في صفوف المقدسيين من خلال الاقتحامات المتكررة لأحياء المدينة والاعتداء على سكانها، والتعامل مع المواطنين بواقع غير إنساني.



وعبر الحسيني عن مخاوف سكان القدس المحتلة من الواقع الصحي الحالي، بظل إصابة العشرات منهم بفيروس (كورونا)، كما دعا السلطة لاستخدام قنواتها الدبلوماسية في خدمة المواطنين في القدس.



ويتعمد الاحتلال، نشر وباء (كورونا) في الأحياء المقدسية، من خلال السماح المتكرر للمستوطنين التجول فيها، خاصة من الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، ويتكتم عن أعداد وحالات المصابين المقدسيين، ويتهرب من مسؤوليته الوقائية والطبية عنهم.