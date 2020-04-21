شؤون فلسطينية

مجلس الجودة الفلسطيني بـ "المواصفات والمقاييس" يجدد 11 شهادة جودة

مجلس الجودة الفلسطيني بـ "المواصفات والمقاييس" يجدد 11 شهادة جودة
رام الله - دنيا الوطن
دعا مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندس حيدر حجة، الشركات والمصانع المحلية إلى الاستمرار في التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء فيروس (كورونا) المستجد، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مواطنينا.

جاء ذلك، في مستهل اجتماع مجلس الجودة الفلسطيني الرابع لعام 2020 الذي عقد اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس في مقر المؤسسة بمدينة رام الله، وتم خلاله الاستماع إلى تقارير مفصلة من الأعضاء عن أوضاع سير الفحوصات للشركات والمصانع المتقدمة لنيل شهادة الجودة الفلسطينية.

ورحب المهندس حجة، بجميع الأعضاء الحاضرين، وثمن مشاركتهم في الاجتماع، رغم الظروف الحالية، التي يعيشها العالم جراء انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وبناءً على نظام علامة الجودة الفلسطيني الداخلي رقم 1 لسنة 2019، والذي يتم بموجبه منح وتجديد شهادات الجودة والإشراف والحلال، قرر مجلس الجودة ما يلي :-

تجديد إحدى عشرة شهادة جودة لمصانع وشركات حاصلة على شهادة الجودة الفلسطينية في عدد من القطاعات، شركة سنيورة للصناعات الغدائية، شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغدائية شركة رويال الصناعية التجارية، شركة عابدين الصناعية التجارية، شركة السلوى للمنتوجات الغدائية، شركة استثمارات الجبريني، شركة الريف للاستثمار والتسويق الزراعي، شركة حمودة للمنتوجات الغدائية، شركة المجموعة الحديثة لتعبئة المشروبات الخفيفة " بيبسي"، شركة طيبات الامارات.

ودعا أعضاء المجلس مؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم المنتوج الوطني الحاصل على شهادات المؤسسة. ومنحه الاولوية والافضلية في المشتريات والعطاءات الرسمية والاهلية.

وقد أوضح المجلس ان منح وتجديد شهادة الجودة والاشراف الفلسطينية او تجميدها او سحبها يتم وفق آلية محددة في نظام علامة الجودة الفلسطيني المعتمد، حيث تقوم المؤسسة بسحب عينات من المنتوجات بشكل دوري وعلى مدار عامين، ومن أماكن التسويق والتخزين المختلفة للمنتجين وتقوم بفحصها بالمختبرات المعتمدة، بهدف التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية الخاصة بالمنتوجات، بالإضافة الى الرقابة على نظام الجودة داخل المنشأة للحاصلين على شهادة الجودة الفلسطينية وفق المواصفة الفلسطينية رقم 15 والخاصة بنظام إدارة الجودة.

ومن الجدير بالذكر ان مجلس الجودة يتشكل من عضوية الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وعضوية مجلس الجامعات الفلسطينية ومدراء الدوائر الفنية في المؤسسة.

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