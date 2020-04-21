تظاهرات في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

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رام الله - دنيا الوطن

خرجت اليوم الثلاثاء في لبنان، تظاهرات بواسطة السيارات؛ رفضاً للأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، في ظل تفشي وباء (كورونا) في البلاد.



ووفق قناة (روسيا اليوم)، فقد أكد المشاركون، أن التحرك يحترم شروط التباعد الاجتماعي والوقاية من فيروس (كورونا)، حيث ارتدوا كمامات واقية، وأقلت السيارة الواحدة شخصين اثنين فقط.



وفي صيدا انطلقت السيارات من ساحة تقاطع إيليا في المدينة، حيث جابت الشوارع رافعة الأعلام اللبنانية، قابلتها على الشرفات والمباني رايات مماثلة تأييداً لتحركات المتظاهرين، وقد تقيد المشاركون بالإرشادات الصحية الوقائية.



وأكد المتظاهرون، أن مسيرتهم هذه تعتبر "رسالة تأكيد على استمرار ثورتهم التي لن تنطفئ، وقيام مطالبهم بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، لحين انكفاء الوباء عن اللبنانيين، وخروجهم من الحجر سالمين".