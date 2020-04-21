"الاقتصاد" تُحيل تاجراً للنيابة العامة لبيعه سلعاً منتهية الصلاحية في نابلس





وبيّن مدير دائرة حماية المستهلك، في مديرية وزارة الاقتصاد في محافظة نابلس، فهد درويش، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عملية الإحالة تمت بعد عملية رصد وتحرٍ لشكوى وردت من قبل أحد المواطنين، بشأن وجود مواد منتهية الصلاحية داخل المحل التجاري.





وعلى إثر ذلك، ضبطت الطواقم ما يقارب الطن من السلع المنتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

رام الله - دنيا الوطنأحالت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الضابطة الجمركية وصحة البيئة، اليوم الثلاثاء، تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، بعد ضبط الطواقم سلعاً منتهية الصلاحية داخل محله التجاري في مدينة نابلس.