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الجيش المصري يُعلن تنفيذ عملية كبيرة في سيناء

الجيش المصري يُعلن تنفيذ عملية كبيرة في سيناء
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت قوات حرس الحدود بالجيش المصري، عملية تمشيط واسعة في شمال سيناء، دمرت خلالها 10 أنفاق.

وأكد المتحدث باسم الجيش المصري، أنه تم ضبط 318 بندقية مختلفة الأنواع و3.5 مليون قرص من المواد المخدرة و60 طناً من نبات البانجو والحشيش المخدر.

وتم ضبط 7 بنادق قناصة، و6 بنادق آلية، و2 رشاش و300 بندقية خرطوش، و3 مسدسات عيار 9 ملل، فضلاً عما يزيد عن 300 ألف طلقة مختلفة الأعيرة".

وأشار إلى أنه تم ضبط 4.5 طن لـ"جوهر الحشيش المخدر" و3.5 مليون قرص من المواد المخدرة و54 طن من نبات البانجو و46 كيلو من مادة الأفيون المخدر".

وأضاف: دمرت القوات 100 مزرعة لنبات البانجو المخدر بجنوب سيناء تقدر بمساحة 93 فداناً، و866 مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة 668 فداناً، و2434 كيلوغرام من بذور البانجو والحشيش المخدر، كما تم ضبط 9 مصانع حشيش تحتوي على 7 مكابس لخام الحشيش".

كما تم ضبط 14 هاتفاً للاتصال عبر الأقمار الصناعية، و880 جهازاً تستخدمها العناصر الإجرامية في تتبع خط سير المركبات، وضبط 56 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من 71 طناً من الحجارة المخلوطة بخام الذهب و77 كيلو جراماً من المشغولات الفضية، و228 ألف كرتونة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتواؤها على مواد مسرطنة، وضبط 122 ألف عبوة أدوية، ومستحضرات تجميل، غير خالصة الرسوم الجمركية.

وختم المتحدث العسكري منشوره بالقول: "نجحت القوات في القبض على 300 فرد من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ 4710 فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما تم التحفظ على 271 عربة ومركبة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم".

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