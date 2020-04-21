غرفة عمليات الطوارئ بغزة تُتابع إجراءات الوقاية والجهوزية لمواجهة جائحة (كورونا)





وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الوزارة تعمل بالحد الأقصى لغفراد كل مكونات خطة الطوارئ أهمية من حيث التجهيزات والموارد، التي تمكن الطواقم من تقديم خدمة ورعاية صحية متكاملة.



كما وجدد أبو الريش، تأكيده على أهمية المسؤولية المجتمعية، بالالتزام بكافة إرشادات الوقاية والسلامة من أجل مواجهة جائحة (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنترأس وكيل وزارة الصحة بغزة، د. يوسف أبو الريش، ظهر اليوم، اجتماعاً لغرفة عمليات الطوارئ؛ لمتابعة إجراءات الوقاية والجهوزية لمواجهة جائحة (كورونا)، حيث اطلع على جملة من تقارير المتابعات لعمل اللجان المختصة، والتي تواصل مهامها في تعزيز درجة الجهوزية والاستعداد.