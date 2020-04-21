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قتلى في العراق بهجمات لتنظيم الدولة

قتلى في العراق بهجمات لتنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
قُتل عدد من قوات الأمن والمدنيين العراقيين، إثر هجمات مسلحة، شهدتها ثلاث محافظات عراقية، اليوم الثلاثاء.

ووفق موقع (السومرية نيوز) قالت خلية الإعلام الأمني: إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة للفوج 36 في الحشد الشعبي بمنطقة اللزاكهة جنوبي مدينة الموصل، وقد أدى الحادث إلى مقتل عنصرين اثنين من الفوج وجرح اثنين آخرين".

وأوضحت، أن "شرطياً في فوج طوارئ ديالى الرابع، أصيب بإطلاق نار مباشر من قبل تنظيم الدولة، خلال هجوم على نقطة تفتيش تابعة للفوج في منطقة الكاطون بقضاء بعقوبة في محافظة ديالى".

وأشارت إلى "مقتل مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية بين قرية قنيطرة وقرية اللزاكة، ضمن قاطع الفوج 36 في الحشد الشعبي، والفوج الثاني في لواء المشاة 50 في الفرقة 14/ قيادة عمليات صلاح الدين".

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