شؤون فلسطينية

مؤسسة (الضمير) تستنكر بشدة الجريمة الإسرائيلية بحق صياد فلسطيني

مؤسسة (الضمير) تستنكر بشدة الجريمة الإسرائيلية بحق صياد فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قالت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء: إن القوات البحرية الإسرائيلية، واصلت جرائمها واعتداءاتها المتلاحقة والمستمرة على الصيادين في عرض بحر غزة، خلال قيامهم بمزاولة عملهم في مهنة الصيد، وقد تعرض العشرات من الصيادين إلى عمليات إطلاق النيران على أيدي القوات البحرية الإسرائيلية، رغم وجودهم في المنطقة المسموح الصيد فيها، وقد وثقت مؤسسة (الضمير) العديد من الانتهاكات التي تعرض فيها الصيادون ومراكبهم إلى إطلاق نار.

وقالت المؤسسة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه من خلال متابعة والتحقيقات لتطورات الأحداث والاستهداف الدائم والمتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصيادين في بحر قطاع غزة، فقد رصدت انتهاكها الأخير اليوم الثلاثاء الموافق 21/04/2020، حيث أقدمت قوات البحرية الإسرائيلية عند تمام الساعة 09:20 صباحاً في بحر بيت لاهيا (السودانية) على إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة على مركب الصياد فهد زياد بكر، وإصابة ابن مالك المركب الصياد زياد فهد زياد بكر (25 عاماً) من سكان منطقة معسكر الشاطئ بغزة، برصاصة مطاطية في الرأس، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء بغزة، كما أصيب المركب بأضرار جسيمة، نتيجة إطلاق النار عليها.

وتقول مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان: إنها وإذ تستنكر بشدة هذه الجريمة الإسرائيلية، التي تنتهك أبسط القواعد الأخلاقية والقانونية الدولية، كونها تعتمد على أسلوب ومنهج القتل خارج إطار القانون، وإذ تشدد على ضرورة أن تسارع الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، للتحرك الفوري، لضمان إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي، باحترام نصوص الاتفاقية الرابعة، وبشكل خاص القواعد القانونية والأخلاقية، التي تنظم حالة الاحتلال، فإنها:

1. تُعبر عن استيائها الشديدة تجاه قوات الاحتلال بتواصل جرائمها في ظل انتشار فيروس (كورونا).

2. تدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية كافة، وتطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.

3. تجدد إدانتها للجرائم الإسرائيلية كافة، التي باتت تعكس درجة استهتار القوات الإسرائيلية، بأرواح المواطنين الفلسطينيين.

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