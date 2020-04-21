الزهار: تشريع قانون جديد لمصادرة أموال الأسرى قرار عنصري ومخالفة قانونية وأخلاقية

محمود الزهار

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمود الزهار: إن عنصرية الاحتلال بتشريع قانون جديد لمصادرة أموال أُسر الأسرى الفلسطينيين، واعتبار رواتبهم أموالاً محظورة، مخالفة قانونية وأخلاقية واضحة لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.



واعتبر الزهار في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، استمرار سلطات الاحتلال، باستهداف الأسرى الفلسطينيين وابتزازهم بجملة قوانين عنصرية، من أجل ثنيهم وكسر إرادتهم، تزامناً مع مرور ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، بأنه جريمة جديدة تُضاف لجرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين.



وشدد الزهار على أن "تشريعي غزة" لن يتخلى عن الأسرى الفلسطينيين، الذين واجهوا الاحتلال، ودفعوا أعمارهم وأرواحهم فداءً للشعب والوطن، مطالباً المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل، وتحمل مسؤولياته لإجبار الاحتلال على التراجع عن التضيق على الأسرى الفلسطينيين، وسلب حقوقهم المشروعة.



وكان القائد العسكري للضفة الغربية، وقّع مؤخراً على القانون،

الذي سيبدأ بالسريان ابتداءً من التاسع مع أيار/ مايو المقبل، ويسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها، وفي الوقت الذي بعث فيه مدير النيابة العسكرية الأسبق التابع للاحتلال، ومعهد إسرائيلي، برسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية من مغبة التعامل مع رواتب الأسرى، والعمل على إغلاقها.