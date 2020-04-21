شؤون فلسطينية

طالع رابط الفحص: "العمل" بغزة تعلن عن الدفعة الأخيرة من منحة العمال المتضررين

طالع رابط الفحص: "العمل" بغزة تعلن عن الدفعة الأخيرة من منحة العمال المتضررين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن الدفعة الثالثة والأخيرة من منحة العمال المتضررين، جراء حالة الطوارئ لمواجهة جائحة (كورونا).

وقالت الوزارة: إن الدفعة الثالثة، تشمل 2000 مستفيد من العمال في القطاعات المتضررة جراء الجائحة، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

وذكرت أن عدد المسجلين بلغ 130 ألف مسجل من خلال الرابط الإلكتروني، فيما بلغ عدد المرشحين للاستفادة 38 ألف مستفيد خصعوا لمعايير التفضيل للوصول إلى الأكثر تضرراً، بناء على وزن القطاع المتضرر، وحجم الضرر، والحالة الاجتماعية، وعدد الأولاد.

يذكر أن المنحة ممولة من لجنة المتابعة الحكومية، بقيمة مليون دولار لصالح 10000 عامل متضرر، حيث نفذت الوزارة الدفعة الأولى بواقع 3000 مستفيد، والدفعة الثانية بواقع 5000 مستفيد من العمال المتضررين، ليبلغ إجمالي ما تم تنفيذه من المنحة 10000 مستفيد، وهي كامل المنحة المعلنة.

أخبار ذات صلة

المركز الفلسطيني يُدين الحكم بالسجن والغرامة على الصحفي سامح الطيطي

المركز الفلسطيني يُدين الحكم بالسجن والغرامة على الصحفي سامح الطيطي

مجلس الجودة الفلسطيني بـ &#34;المواصفات والمقاييس&#34; يجدد 11 شهادة جودة

مجلس الجودة الفلسطيني بـ "المواصفات والمقاييس" يجدد 11 شهادة جودة

&#34;الخارجية&#34; تدعو المجتمع الدولي للرد على قرارات الضم بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل

"الخارجية" تدعو المجتمع الدولي للرد على قرارات الضم بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل

مجدلاني: إطلاق برنامج الاستجابة الطارئة لتحسين قدرة التجمعات المهمشة

مجدلاني: إطلاق برنامج الاستجابة الطارئة لتحسين قدرة التجمعات المهمشة

&#34;الاقتصاد&#34; تُحيل تاجراً للنيابة العامة لبيعه سلعاً منتهية الصلاحية في نابلس

"الاقتصاد" تُحيل تاجراً للنيابة العامة لبيعه سلعاً منتهية الصلاحية في نابلس

&#34;الميزان&#34; يدين استمرار وتصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين

"الميزان" يدين استمرار وتصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين

غرفة عمليات الطوارئ بغزة تُتابع إجراءات الوقاية والجهوزية لمواجهة جائحة (كورونا)

غرفة عمليات الطوارئ بغزة تُتابع إجراءات الوقاية والجهوزية لمواجهة جائحة (كورونا)

مؤسسة (الضمير) تستنكر بشدة الجريمة الإسرائيلية بحق صياد فلسطيني

مؤسسة (الضمير) تستنكر بشدة الجريمة الإسرائيلية بحق صياد فلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

مجلس الجودة الفلسطيني بـ &#34;المواصفات والمقاييس&#34; يجدد 11 شهادة جودة

مجلس الجودة الفلسطيني بـ "المواصفات والمقاييس" يجدد 11 شهادة جودة

&#34;الخارجية&#34; تدعو المجتمع الدولي للرد على قرارات الضم بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل

"الخارجية" تدعو المجتمع الدولي للرد على قرارات الضم بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل

مجدلاني: إطلاق برنامج الاستجابة الطارئة لتحسين قدرة التجمعات المهمشة

مجدلاني: إطلاق برنامج الاستجابة الطارئة لتحسين قدرة التجمعات المهمشة

&#34;الاقتصاد&#34; تُحيل تاجراً للنيابة العامة لبيعه سلعاً منتهية الصلاحية في نابلس

"الاقتصاد" تُحيل تاجراً للنيابة العامة لبيعه سلعاً منتهية الصلاحية في نابلس

&#34;الميزان&#34; يدين استمرار وتصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين

"الميزان" يدين استمرار وتصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين

غرفة عمليات الطوارئ بغزة تُتابع إجراءات الوقاية والجهوزية لمواجهة جائحة (كورونا)

غرفة عمليات الطوارئ بغزة تُتابع إجراءات الوقاية والجهوزية لمواجهة جائحة (كورونا)

مؤسسة (الضمير) تستنكر بشدة الجريمة الإسرائيلية بحق صياد فلسطيني

مؤسسة (الضمير) تستنكر بشدة الجريمة الإسرائيلية بحق صياد فلسطيني

الزهار: تشريع قانون جديد لمصادرة أموال الأسرى قرار عنصري ومخالفة قانونية وأخلاقية

الزهار: تشريع قانون جديد لمصادرة أموال الأسرى قرار عنصري ومخالفة قانونية وأخلاقية

منوعات

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

فيفي عبده ترفع قضية على رامز جلال

قرار جيهان عبدالعظيم المُفاجئ يصدم جمهورها

قرار جيهان عبدالعظيم المُفاجئ يصدم جمهورها

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعدما شتم الدين على الهواء

وائل الإبراشي يقطع الصوت على أحمد عدوية بعدما شتم الدين على الهواء

&#34;مش هيلاقي يعيش&#34;.. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع عادل إمام

"مش هيلاقي يعيش".. محمد رمضان يكشف سبب صعوبة التمثيل مع عادل إمام

حنان تُرك تتصدر &#34;التريند&#34; بسبب تغريدة عن الحجاب

حنان تُرك تتصدر "التريند" بسبب تغريدة عن الحجاب

&#34;رامز مجنون رسمي&#34;.. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

"رامز مجنون رسمي".. صراخ وتهديد بالقتل وصعق بالكهرباء وهؤلاء أبرز الضحايا

هل أُصيب الشاب خالد بـ&#34;كورونا&#34; بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

هل أُصيب الشاب خالد بـ"كورونا" بعد وفاة أحد أصدقائه بالفيروس؟

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

عربي

تظاهرات في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

تظاهرات في لبنان احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

الجيش المصري يُعلن تنفيذ عملية كبيرة في سيناء

الجيش المصري يُعلن تنفيذ عملية كبيرة في سيناء

قتلى في العراق بهجمات لتنظيم الدولة

قتلى في العراق بهجمات لتنظيم الدولة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في تونس إلى 884

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في تونس إلى 884