شؤون فلسطينية

هيئة سوق رأس المال تصدر قراراً بشأن ضوابط إعادة التداول ببورصة فلسطين

هيئة سوق رأس المال تصدر قراراً بشأن ضوابط إعادة التداول ببورصة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قراراً بخصوص إجراءات وضوابط إعادة التداول في بورصة فلسطين ابتداءً من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 3/5/2020، وذلك استناداً لقرار دولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص، وقرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال بشأن ضوابط واجراءات إعادة التداول. 

يأتي ذلك بعد أن تم تعليق التداول منذ يوم الاثنين الموافق 23/03/2020، وفقاً لحالة الطوارئ المعلنة في فلسطين والصادرة عن الرئيس بتاريخ 5/3/2020، والتي تم تمديدها بتاريخ 3/4/2020، والى القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء بتاريخ 22/3/2020 و 3/4/2020، الخاصة الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس (كورونا).

هذا، وقد تحققت الهيئة من جاهزية العمل عن بعد لمؤسسات قطاع الأوراق المالية، والتحقق من استمرارية العمل بنظام التسويات الفوري وتنفيذ عمليات التسوية والتقاص وفق الاجراءات المنظمة لها. 

ويأتي استئناف التداول ضمن ضوابط وإجراءات مخففة اقرها مجلس إدارة الهيئة تضمنت تقليص ساعات التداول خلال الجلسة الواحدة من ثلاث ساعات الى ساعتين لتكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، وتعديل هامش التذبذب السعري لتذبذب اسعار الاوراق المالية في الجلسة الواحدة للسوق الاول بحيث يكون الحد الأدنى للانخفاض السعري 5% مع بقاء نسبة التذبذب الصعودي كما هي وبواقع 7.5% ، في حين تبقى الحدود القصوى لتذبذب أسعار الاوراق المالية في الجلسة الواحدة للسوق الثاني صعودا ونزولا كما هي واردة في نظام التداول الساري في بورصة فلسطين دون أي تعديل.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة خاطبت الشركات المساهمة العامة المدرجة من أجل الافصاح عن تاثير فيروس الكورونا على القطاعات الاقتصادية للشركات المساهمة العامة المدرجة، وتم امهالها حتى يوم الاحد الموافق 26/4/2020 بنشر جميع الافصاحات من خلال نظام الافصاح الالكتروني المعمول في البورصة والمعتمد من الهيئة وذلك لضمان ارساء قواعد الشفافية وتوفير معلومات عادلة لجمهور المستثمرين قبل اعادة التداول في البورصة.

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