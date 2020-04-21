إيطاليا تبدأ بتخفيف إجراءات العزل العام في 4 مايو المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء: إن بلاده، ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي، خططاً لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس (كورونا)، على أن يتم تطبيق الخطط بدءاً من الرابع من أيار/ مايو.



وقال في منشور على (فيسبوك): "أتمنى لو كان بوسعي أن أقول، لنفتح كل شيء فوراً، ونبدأ صباح الغد... لكن هذا سيكون قراراً غير رشيد. إنه سيؤدي إلى صعود منحنى العدوى بشكل خارج عن السيطرة، وسيفسد كل الجهود التي بذلناها حتى الآن".



وأضاف: "يجب أن نتصرف على أساس خطة (إعادة فتح) على المستوى الوطني، تضع في الاعتبار أيضاً الخصوصيات الإقليمية"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وكانت وكالة الحماية المدنية، قالت أمس: إن عدد الوفيات الناجمة عن وباء (كوفيد- 19) في إيطاليا، زاد 454، بارتفاع طفيف عن حصيلة يوم الأحد، في حين انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 2256، وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد على شهر.