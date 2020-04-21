قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطناً من الضفة الغربية

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى فجر اليوم الثلاثاء 14 مواطناً من الضفة الغربية، وذلك رغم استمرار انتشار وباء (كورونا).



وقال نادي الأسير، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ستة مواطنين، جرى اعتقالهم من عدة أنحاء وبلدات في الخليل، وهم: إبراهيم عيسى شلالدة (23 عاماً) من بلدة سعير، ومحمد جاد الله الصليبي، من بلدة بيت أمر، وهو أسير سابق قضى سنوات في سجون الاحتلال، علاوة على المواطنين عزّو يوسف غيث، ورافع راجي غيث، ومنصور الأطرش، وأشرف الأطرش.



ومن بلدة يعبد قضاء جنين، اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: كريم كمال أبو بكر، وعنتر عقاب إنفيعات، والفتى باسل محمد عطاطرة، الذي اُعتقل في ساعات متأخرة من مساء أمس، فيما جرى اعتقال لمواطنين من بلدتي بيت فوريك وزواتا قضاء نابلس وهما: عاصف محفوظ نصاصرة (40 عاماً)، وأحمد هاني حمدي.



يُضاف إلى المعتقلين، الفتى عبد الرحمن محمد عمر (17 عاماً) من بلدة فرعون قضاء طولكرم، وهو طالب في الثانوية العامة، ومواطنان آخران من بلدة نحالين قضاء بيت لحم وهما: حسن إبراهيم فنون، ومحمد نعمان غياظة.



وحذر نادي الأسير مجدداً، من استمرار قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات اعتقال، وذلك في ظل التخوفات الحاصلة من انتشار فيروس (كوفيد- 19) المُستجد (كورونا)، واستمرار النداءات بالإفراج عن الأسرى.