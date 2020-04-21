إغلاق 70 محلاً والقبض على عشرة أشخاص لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في الخليل

وأضافت: أنه تم إغلاق المحال المخالفة، وإلقاء القبض على 10 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.



وأكدت الشرطة على استمرار الجهود والعمل على تطبيق قرارات حالة الطوارئ، داعية الإخوة المواطنين بالالتزام حفاظاً على حياتهم.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم 70 محلاً تجارياً، وألقت القبض على 10 أشخاص؛ لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في عدة أماكن من محافظة الخليل.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه واستمراراً لجهود جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية في متابعة إجراءات الطوارئ وتطبيقها، فقد تم اليوم إغلاق 70 محلاً تجارياً، وإلقاء القبض على عشرة أشخاص؛ لمخالفتهم إجراءات الطوارئ.