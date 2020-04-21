وزير التعليم العالي: الفصل الثاني بالجامعات سينتهي بموعده حسب التقويم الأكاديمي لكل جامعة

محمود أبو مويس

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير التعليم العالي، محمود أبو مويس، إن الفصل الثاني في الجامعات الفلسطينية سينتهي في موعده حسب التقويم الأكاديمي لكل جامعة.



وأضاف خلال الإيجاز اليومي بشأن تطورات فيروس (كورونا) في فلسطين، أن العملية التعليمية في الجامعات الفلسطينية من خلال التعليم عن بعد تسير بشكل سلس، حيث تجاوزت كل الجامعات الصعوبات التي واجهتها في البداية.



وتابع أبو مويس: وضعت الجامعات مختبرات الأحياء والبيولوجي تحت تصرف وزارة الصحة، كما دعمتها بالألبسة الواقية، فيما سلمت جهاز الأمن الوطني سيارة إسعاف.



وأشار أبو مويس، إلى أن هناك باحثين من الجامعات الفلسطينية يواصلون البحث عن علاج ومصل لفيروس (كورونا) بالشراكة مع دول عربية وأوروبية.



وتابع أبو مويس: تم تجهيز كادر طبي من طلبة الطب والتمريض الذين هم في سنواتهم الأخيرة، ليشكلوا خط الدفاع الثاني في حالة الحاجة إليهم.